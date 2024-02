James Rodríguez se encuentra envuelto en una nueva polémica debido a las declaraciones que dio su actual técnico, Thiago Carpini, en las que afirmó que el jugador no se encuentra al 100 % de sus condiciones, ni físicas, ni psicológicas.

“Entrena, descansa un poco, pierde 3 o 4 días de trabajo y cuando vuelve y llega a su mejor forma física... Vuelve a sentir algo”, contó en el programa brasileño Entrevista con Os Donos da Bola, del canal de televisión TV Bandeirantes.

“Hemos estado trabajando con él, con el tema psicológico y mental, pero hemos tenido dificultades con su retorno”, agregó el entrenador.

Días atrás, James no fue convocado para el partido de la final de la Supercopa de Brasil ante Palmeiras, que ganó el equipo paulista por penaltis. Sin embargo, a este compromiso asistió todo el plantel, hasta los jugadores lesionados, pero el colombiano no fue por supuestos asuntos personales. No obstante, algunos medios brasileños informaron que no quiso asistir porque estaba molesto al no ser incluido en la convocatoria.

Una historia repetida

Los problemas de James con los técnicos que lo han dirigido no son nuevos. Estos desencuentros son un común denominador en sus 18 años de carrera deportivo. El colombiano comienza en sus equipos teniendo protagonismo y con el tiempo la relación con los estrategas se deteriora hasta el punto de ser relegado.

El primer registro que se tiene sobre esta situación fue en 2015, cuando Carlo Ancelotti salió del Real Madrid tras no conseguir el campeonato de Liga ni Champions. En ese momento, lo sustituyó el estratega Rafa Benítez. Con el técnico español al mando tuvo una serie de lesiones, una de ellas luego de un partido de la Selección Colombia por eliminatorias al Mundial de Rusia, ante Perú. Eso, sumado a su indisciplina fuera de las canchas, conduciendo a alta velocidad, hicieron que Benítez lo fuera relegando y se convirtiera en suplente del equipo.

Después de Benítez, la situación empeoró debido a que fue Zinedine Zidane quien asumió las riendas del cuadro merengue en 2016. El estratega francés comenzó un proceso de recambio y puso antes que a James a jugadores como Isco Alarcón y Marco Asensio. Además, el cafetero no asumió estas decisiones con la mejor actitud, lo que molestó a Zidane, quien dio el visto bueno para que lo cedieran al Bayern de Múnich.

Llegó a Múnich en 2017, allí parecía que su carrera renacía, pues se volvió importante en los procesos de los estrategas Ancelotti, quien fue el que pidió al colombiano, y de Jupp Heynckes. No obstante, cuando llegó el timonel croata Niko Kovac, empezó a tener inconvenientes, por las labores de sacrificio que le exigía el entrenador en la cancha.