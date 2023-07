Kylian Mbappé ya tomó una decisión, pero PSG no cede, ¿habrá una salida? El delantero del equipo parisino parece no tener salida y las directivas del PSG tomarían una dura decisión que perjudicaría su carrera deportiva si no renueva su contrato.

Kylian Mbappé finaliza contrato con PSG en junio de 2024. FOTO GETTY