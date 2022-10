En esa oportunidad el cuadro colombiano también se enfrentó con Nigeria en la semifinal, pero no pudo acceder al partido por el título porque cayó 1-0. En ese proceso estaban jugadoras como Yoreli Rincón, Natalia Gaitán y Carolina Arias, que inspiraron a muchas de las futbolistas que hoy están en India.

LO QUE VIENE PARA LAS COLOMBIANAS

“La Colombia que disputará la final no es el mismo equipo que cayó ante España. Ese juego se perdió en los primeros minutos y no fue la mejor actuación porque había nervios por el debut. Sin embargo, este es un grupo que ha venido creciendo a nivel futbolístico, y en la semifinal contra Nigeria se mostró muy sólido. Línea por línea ha mostrado cosas nuevas para lo que es la categoría en esas edades”, agregó Bedoya.

El equipo dirigido por el antioqueño Carlos Paniagua jugará la final este domingo a partir de las 9:30 a.m. (hora nuestra) contra la Selección de España, que eliminó a Alemania (1-0) y es la vigente campeona del mundo de la categoría, logro que alcanzó en la edición de 2018 en Uruguay.

¿Cómo llegan los dos equipos finalistas?

El rendimiento de la Tricolor en lo que va del Mundial es excepcional. También le ganó 2-0 a China y 2-1 a México en la fase de grupos y 3-0 a Tanzania en cuartos de final. Solo cayó una vez, en el ya mencionado duelo de la ronda inicial ante las ibéricas.

Un logro con gran significado para el país

El fútbol femenino colombiano pasa por el mejor momento de su historia, clasificó a los mundiales sub-17, sub-20 y de mayores, y a los Juegos Olímpicos. ¿Seguirán existiendo excusas para no apoyarlas por parte de los dirigentes y el estado?.

La buena actuación este año, luego de llegar como subcampeón suramericano, no es casualidad, se debe a varios factores como los procesos que se han realizado en las selecciones departamentales de Antioquia, Valle, Bogotá, entre otros, que han hecho que el fútbol formativo tenga fuerza.

Lo conseguido por Colombia no solo fue histórico para el país, sino para el fútbol suramericano, pues el equipo nacional es el primero de la región que logra llegar a la final de un Mundial femenino de la categoría, cuya primera edición se realizó en 2008.

Carlos Paniagua, el artífice del sueño mundialista



Era tanta la felicidad que lo invadía, que a Carlos Paniagua (foto), de 59 años, le fue imposible contener el llanto tras llevar a la Selección Colombia sub-17 femenina a la final en el Mundial de la India. “La emoción es grandísima. Se me viene mucha gente a la cabeza, como Sintia Cabezas, Gisela Robledo y Karla Torres (se recuperan de lesiones) que hicieron parte de este proceso. Le dedico el triunfo a todo el país, pero primero a la Virgen María Auxiliadora de nuestro Señor, que nos iluminó, que nos dio sabiduría para guiar este grupo y generación tan linda de jugadoras”.



Las jugadoras que dieron el triunfo ante Nigeria



Jugar la semifinal de una Copa del Mundo no es fácil. Por eso, lo que consiguieron Luisa Agudelo, Cristina Motta, Mary Spitaleta, Ana Guzmán, Natalia Hernández, Juana Ortegón (foto), Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo, Yésica Muñoz y Oriana Quintero, que fueron las once inicialistas, y Laura Garavito, que ingresó en el segundo tiempo para reemplazar a Quintero, es un hito que quedará escrito en los libros del fútbol colombiano. Este grupo, con orden en la cancha, supo aguntar los ataques de las jugadoras africanas y mediante contragolpes estuvo cerca de definir el encuentro en los 90 minutos.



Así fue la definición desde el punto penalti



Había nervios en las jugadoras de la Selección antes de que empezara la tanda de penales contra Nigeria. Gabriela Rodríguez pateó el primero y anotó. Luego lo hizo Stefanía Perlaza y también acertó. Al tercero llegó Yésica Muñoz y falló.

El cuarto cobro efectivo de las colombianas lo ejecutó Mary Spitaletta. El quinto lo asumió Linda Caicedo, quien definió con clase, al igual que Juana Ortegón y Natalia Hernández que marcaron el sexto y séptimo. La arquera Luisa Agudelo detuvo el último lanzamiento de Nigeria y puso a celebrar a Colombia.



Es el mejor año del fútbol femenino nacional



Este año ha sido brillante para el fútbol femenino.

Primero fue el subtítulo de la Copa América (foto de Daniela Montoya) realizada en el país, lo que le valió la clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y a los Olímpicos de París 2024. Después fue la notable presentación en el Mundial Sub-20, donde la Selección fue eliminada en cuartos de final por Brasil por la mínima diferencia (1-0). También en la actual Copa Libertadores, Cali y América llegaron a las semifinales. Ahora, se preparan para jugar la final del Mundial Sub-17 ante España, el domingo.