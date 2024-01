Hizo historia. No ganó, pero Linda Caicedo terminó segunda en la votación al premio The Best Women’s que entregó la Fifa este lunes en una gala que se realizó en Londres y reunió a la crema y nata del fútbol masculino y femenino.

Se veía crispada. Caicedo confiaba en que el gol que le marcó a Alemania en la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que fue elegido como el mejor del certamen que se jugó entre el 20 de julio y el 20 de agosto de 2023, le iba a dar el premio Puskas, pero a la vez sentía la incertidumbre de depender de la votación del público.

No ganó. El premio al mejor gol del año para la Fifa se lo quedó el brasileño Guilherme Madruga, quien marcó un tanto de chilena con el Botafogo en la segunda división del fútbol de Brasil. La colombiana quedó con desazón. No lo pudo disimular y en su rostro se vio el mismo gesto retorcido que hizo cuando supo que Aitana y no ella, era The Best Women’s 2023.

Colombia también estuvo nominada con la historia de Miguel Ángel, un aficionado de Millonarios que conoció al plantel de jugadores un día antes de que le practicaran la eutanasia por una enfermedad terminal, al mejor hincha del año.

Sus familiares, que estuvieron en Londres, vieron cómo el galardón lo recibió el argentino Tomás Iñiguez, un aficionado de Colón de Santa Fe que se dio a conocer al mundo cuando un video suyo, dándole tetero a su hijo en la tribuna, se hizo viral en el mundo.