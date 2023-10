En principio, Messi se entrenó de manera normal el martes y sin evidenciar molestias. “Se le ve bien, muy contento. Es muy positivo que esté bien”, dijo su compañero ‘Cuti’ Romero. De todas formas aún no está confirmada su titularidad.

Tras ser reemplazado contra Ecuador el 7 de septiembre pasado, el propio capitán de la albiceleste advirtió que “no será la primera vez que no juegue todos los minutos”.

El astro Lionel Mess i ha tenido pocos minutos de juego después de su participación estelar con el gol del triunfo para el 1-0 sobre Ecuador en la primera fecha de la eliminatoria. No jugó contra Bolivia (3-0) y luego faltó a 5 cotejos con Inter Miami en la MLS con apenas 72 minutos disputados el último mes.

2. A buscar plan B

En caso de que Messi no esté disponible para actuar, Argentina deberá elaborar un plan alternativo sin su mayor figura, algo que ya sucedió en la segunda fecha, cuando se impuso sin problemas a Bolivia en La Paz. “Es siempre muy importante que [Messi] esté en cada partido, pero si no puede tenemos excelentes jugadores. Obviamente, estamos hablando del mejor jugador del mundo y lo vamos a sentir cuando no esté, pero ya demostramos ante Bolivia que sin él también tenemos un gran equipo y vamos a competir”, acotó ‘Cuti’ Romero.