Oswaldo ‘Nene’ Mackenzie, quien es recordado por su precisión en este tipo de cobros, contó que no siempre le apostaba a patear dudo, pero tenía claro que era fundamental acomodarlo. También acostumbraba a cambiar la dirección del balón, para no ponérselas tan fácil a los arqueros.

“Solíamos quedarnos después de los entrenamientos y muchas veces apostábamos un desayuno o plata para exigirnos más. En Junior competía con el gordo Valenciano (Iván René) y en Nacional con Néider (Morantes)”, comentó.

Argumentó que esa era una de las principales razones por las que lograban marcar diferencia. Para él esto ahora no es tan común y ese es uno de los motivos por los que se dilapidan más cobros, sumado a que ahora los “arqueros estudian más a los pateadores y vemos que hasta les mandan papelitos diciéndoles como patea el jugador”.

Con él Nene coincide el “Bombardero” Valenciano, quien es recordado por sus potentes cobros desde los 11 metros y en la pelota quieta en general: “Nadie garantiza que siempre aciertes cobrando penaltis, pero uno ve que en los entrenamientos de hoy se practican poco, solamente cuando hay la posibilidad de llegar a esa instancia. Está en cada futbolista quedarse cobrando después de las prácticas y eso te da mayor seguridad a la hora de que te toque, porque ya lo haces de manera más natural”.

Makenzie, quien aún se lamenta de un cobro que dilapidó en un clásico paisa frente a Independiente Medellín, en el que Nacional terminó goleado (4-0), dice que para ejecutar un penal también es fundamental tener una gran fortaleza mental, que contribuya a conseguir el objetivo o en su defecto reponerse al momento adverso de un posible fallo, que no puede ser un motivo para no intentarlo de nuevo en una ocasión posterior.

Por su parte, el habilidoso volante argentino Hugo Morales contó que en los equipos en los que él estuvo se inclinaban generalmente por darle la oportunidad al goleador, para que aumentara sus registros.

“A la hora de patear un penal hay que ir convencido. Cuando se agarra la pelota se tiene que tener claro dónde se va a ubicar. Yo le apuntaba a un punto y le pegaba fuerte, intentado no mirar el arquero para que no me desconcentrara”, relató el exvolante verde.