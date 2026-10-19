De la mano de Ángel Barajas y Josimar Calvo, Colombia busca el sueño de un podio en equipos del Mundial de Gimnasia 2026, ¿a qué hora compiten?

El gran objetivo de la gimnasia masculina colombiana para el 2026 ya se cumplió: meter al equipo compuesto por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía, Jhorman Álvarez Yan Zabala y Juan Felipe Ramos en la final del Mundial que se realiza en Róterdam, Países Bajos. Esta fue la primera vez que un equipo masculino de nuestro país se metió en esa instancia en toda la historia. Lograda la hazaña, los cafeteros tienen al frente el sueño: este martes, desde el mediodía de Colombia, competirán en la final buscando conseguir un puesto en el podio mundial. Le recomendamos leer: La fórmula del éxito de Ángel Barajas revelada por su mamá: Fe, disciplina y amor de madre

Los colombianos se enfrentarán contra Japón –gran potencia mundial–, China, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos. El elenco criollo, que es entrenado por el exgimnasta cucuteño Josimar Calvo –quien acompañó durante todo el año a Ángel Barajas y sus colegas en las paradas clasificatorias al evento magno–, clasificó en la octava casilla a la última ronda.

En la semifinal, los colombianos lograron un puntaje de 242.727 puntos. Quedaron por detrás de los japoneses, que son los favoritos para quedarse con el oro después de sumar 254.529 puntos en el clasificatorio a la final. Superaron a los británicos (251.460), rusos (249,162), chinos (247.493), estadounidenses (245.961), suizos (244.430) y neerlandeses (242.995).

¿Cuándo compiten Barajas y Camilo Vera en las otras finales)

Colombia, además, competirá el jueves en las final del All Around (una competencia que combina 6 aparatos), con Ángel Barajas y Camilo Vera; mientras que el viernes participarán en la final de barra fija, donde este año se han logrado un cupo entre los mejores representantes en el mundo.

En esa modalidad, Bajaras, vigente subcampeón olímpico tras quedarse con la presea de plata en París 2024, consiguió cuatro medallas en las ediciones de Copa Mundo clasificatorias que se realizaron en 2026. De ellas, dos fueron de bronce (Croacia y Bakú); mientras que una fue de plata (Antalaya, Turquía) y un oro en Cottbus, Alemania. En otras noticias: Conciertos en el Atanasio no solo impactan al fútbol: las ligas antioqueñas también se han visto afectadas

Entre tanto, Camilo Vera consiguió una medalla de plata en la final de la modalidad de suelo en la Copa Mundo que se realizó en El Cairo, Egipto, en abril de este año –esta modalidad es importante en el All-Around–, mientras que ganó el oro en el Panamericano Senior que se realizó en Río de Janeiro en la modalidad completa.

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