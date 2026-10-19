De la mano de Ángel Barajas y Josimar Calvo, Colombia busca el sueño de un podio en equipos del Mundial de Gimnasia 2026, ¿a qué hora compiten?

El gran objetivo de la gimnasia masculina colombiana para el 2026 ya se cumplió: meter al equipo compuesto por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía, Jhorman Álvarez Yan Zabala y Juan Felipe Ramos en la final del Mundial que se realiza en Róterdam, Países Bajos.
Esta fue la primera vez que un equipo masculino de nuestro país se metió en esa instancia en toda la historia. Lograda la hazaña, los cafeteros tienen al frente el sueño: este martes, desde el mediodía de Colombia, competirán en la final buscando conseguir un puesto en el podio mundial.
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