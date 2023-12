La determinación, que algunos hinchas en redes aplauden y otros critican, se tomó porque se cree que muchos de los futbolistas que compró en los últimos años no fueron rentables, generaron costos muy altos y no rindieron como se esperaba, como en su momento Fernando Monetti, Diego Braghieri, Gonzalo Castellani o el mismo Jarlan Barrera, por mencionar solo 4 casos .

Atlético Nacional ha tomado la decisión de no comprar jugadores para reforzar su plantilla para 2024 y los refuerzos únicamente llegarán libres o a préstamo y con opción de compra .

Estos jugadores, en vez de ganancias generaron pérdidas. Eso no quiere decir que más adelante Nacional no esté dispuesto a comprar algún futbolista. Todo puede cambiar, pero por ahora no lo hará.

A esa decisión se suma que la mayoría de clubes del fútbol colombiano le piden mucho dinero al elenco verde por sus jugadores, mientras que a otros equipos se los dejan a un precio más asequible, situación que no es sana para las finanzas del conjunto paisa.