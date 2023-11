En ese momento el marcador iba 4-3 a favor de Uruguay, y Machado, con sus palabras retadoras, finalmente cumplió su propósito al desconcentrar al colombiano, quien no pudo convertir el 4-4. Cobró al centro del arco, y Machado, que milita en el Nacional de Uruguay, aguantó y evitó el gol.

El comportamiento del Dibu hizo que la Fifa realizara una modificación en el reglamento con una nueva norma, la cual muchos denominan la “ley anti Dibu”: “El arquero deberá permanecer sobre su propia línea de sentencia, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el impacto del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, reza la nueva norma. Sin embargo, el árbitro chileno Manuel Vergara no hizo repetir el cobro.

En el torneo de fútbol de los Panamericanos, Colombia tuvo una actuación para el olvido. Debutó con triunfo 2-0 ante Honduras, pero luego cayó 2-0 ante Brasil y Estados Unidos.