Respecto al tema que generó polémica esta semana sobre el falso rumor de que Águilas jugaría con un equipo sub-20, el brasileño fue enfático.

“Ellos han hecho un torneo muy bueno, nunca dejaron de ganar sus partidos como locales, entonces la tendencia es que ganen y si nosotros ganamos seremos finalistas, por eso considero que dependemos de nosotros”.

Así mismo, dijo no tener dudas sobre la competitividad de los dirigidos por el técnico Lucas González. “Creo en las personas, en su dignidad. Águilas no ha perdido como local y lo ha hecho con mucho mérito. Es un equipo fuerte, con profesionales de alto nivel y que seguramente harán un partido como lo acostumbran, con calidad”.

Autuori insistió que no está preocupado por ese tema, sino por aquello que tiene que ver con Nacional. “Ese fue un tema que surgió de las redes sociales, en donde la gente especula, pero nosotros somos profesionales y conocemos el nivel profesional de aquellos que están en Águilas. Sus jugadores y el cuerpo técnico ya demostraron lo fuertes que son en la competencia y seguramente lo harán de igual manera en el segundo semestre. Tengo un total respeto por ellos”.

Sobre cómo llega Nacional mentalmente al duelo con Pasto, dijo que lo hace de la mejor manera. “Si el equipo no estuviera fuerte mentalmente, no habría logrado que cuando jugamos con 10 hombres en los últimos partidos, no sufrimos goles. Nuestro problema tiene que ver con la creación, la finalización y la eficacia. Hemos tenido para liquidar los partidos al final y no le hemos hecho”.