La primera Copa Libertadores que consiguió Atlético Nacional se dio con un proceso que inició con Francisco Pacho Maturana desde 1987 a 1989. En esos años, el verde no fue campeón de la Liga, pero a Maturana lo sostuvieron y terminó alzando la Libertadores. El técnico Hernán Darío Gómez estuvo del 90 al 93 y sacó campeón de Liga al verde en el 91. El entrenador colomboargentino, Óscar Héctor Quintabani, estuvo de 2006 a 2008 y, con él, Nacional ganó ambas Ligas en 2007. Después, el club inició un proceso por el que pasaron Santiago Escobar (un año y un título de Liga), Juan Carlos Osorio (3 años y 6 títulos) y Reinaldo Rueda (2 años y 6 títulos).

Hoy Nacional no tiene la misma solvencia económica de otros tiempos, el elenco verdolaga viene en saldo rojo desde 2017, último año en el que tuvo utilidades, según un informe realizado por Supersociedades.

Logró solidez defensiva, falta mejorar ataque

Al verde le marcaron 25 goles en la fase de todos contra todos del segundo semestre de 2022, mientras que en esta Liga llegó hasta la final con un saldo de 19 tantos en contra.

Pese a que no ha podido lograr un juego vistoso, al equipo es difícil marcarle y únicamente perdió 3 partidos en toda la Liga.

El mismo entrenador es consciente de esa falencia: “Ya encontramos solidez atrás y hay que empezar a sumar elementos para mejorar en la parte ofensiva”.

Proyección y fortalecimiento de la cantera

Con el técnico Paulo Autuori se han destacado distintos canteranos como los laterales Édier Ocampo, Andrés Salazar y Samuel Velásquez. También, con él se dio el mejor momento hasta acá de Tomás Ángel, quien aseguró que es el técnico que más ha confiado en él desde que está en la institución verdolaga y con el que acumula mayor continuidad. Así mismo, le ha dado mayores oportunidades a hombres como Juan José Arias, Jhon Solís, Brahian Palacios, Juan Pablo Torres, entre otros.

Convicción sobre lo que se está haciendo

Autuori entiende el sentimiento del hincha e incluso reitera que los protagonistas del fútbol son ellos y los jugadores. Sin embargo, se mantiene firme ante la crítica del algún sector inconforme con su gestión. Dice que quiere que Nacional gane pero no por suerte ni casualidad, sino que lo haga por un trabajo acumulado. “No me sirve ganar hoy, y mañana no saber qué va a pasar”, es una de las reflexiones que ha hecho. Además, es un convencido de que los equipos se arman de atrás para adelante con la idea de lograr el equilibrio.

Convocatoria ante Patronato envía mensaje

La lista de convocados para el duelo de este martes llamó la atención. Nacional no contará en su nómina con Jéfferson Duque, Dorlan Pabón y Yerson Candelo. Tampoco aparecen los defensores Juan Felipe Aguirre y Cristian Zapata, ni el lateral Danovis Banguero, ni los volantes Sebastián Gómez, Nelson Palacio y Jarlan Barrera, como tampoco el delantero brasileño Francisco Da Costa, quien posiblemente no siga en la institución para el segundo semestre.

Las ausencias que más llaman la atención son las de Dorlan y Candelo, quienes protagonizaron el incidente ocurrido sobre el final del partido ante Millonarios, cuando evitaron que el técnico Autuori hiciera los cambios.

¿Hubieran funcionado los cambios?

A propósito de este polémico tema, surge una pregunta: ¿Qué hubiese pasado si los jugadores no hubieran interferido en el plan de Autuori? En otras ocasiones funcionó la estrategia. Además, Duque y Gómez, que iban a salir, tenían un desgaste importante. Mientras el técnico pensaba en ganar con la inclusión de Brahian Palacios, pero pareció que los futbolistas ya estaban conformados con definir el título en los penaltis. Esto debe generar una seria reflexión en el interior del club para frenar esa penosa práctica de los llamados líderes.

Por ahora, la Copa Libertadores acapara la atención, pero atlético Nacional deberá mejorar su juego en el segundo semestre y así convencer a los hinchas que están dolidos por la derrota. Los directivos, mientras tanto, siguen firmes con el proyecto.