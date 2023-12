El exzagero también valoró la remontada frente a los manitos, al agregar que el conjunto nacional aprendió a sufrir y a ser valiente, no sin antes aceptar que se deben corregir detalles para no estar por debajo en el marcador.

2. Debe apuntarle a ganar la Copa América

Han pasado 22 años desde que Colombia ganó la Copa América en 2001, cuando fue la anfitriona, pero es hora de que les compita la supremacía del continente a Brasil y Argentina, como lo mencionó el exmundialista Hárold Lozano. “Ya no es suficiente con participar en una Copa América y hacer buena presentación, hay que ganarla y no sacar excusas. En los últimos años, Chile la ganó dos veces y Colombia creo que tiene los jugadores que pueden superar a Brasil y Argentina. Ya lo demostró en la Eliminatoria en Barranquilla venciendo a la Auriverde en un gran partido. No se puede vivir más del recuerdo de ese título, la Selección necesita otro gran logro después de no haber clasificado al Mundial de Qatar”.

3. Seguir realizando un recambio gradual

Hasta acá la Tricolor ha encontrado respuesta en los jugadores jóvenes y Lorenzo supo mezclarlos con quienes están de salida. Es así como ha configurado un buen recambio en todas sus líneas, sobre todo en la defensa y la primera línea de volantes, pero como lo manifestó el entrenador tolimense Hernán Torres, debe buscar opciones en ataque. “Me parece que después de Falcao quedó un vacío grande en la Selección, pero veo un repunte de los delanteros nuestros en varias ligas y eso va a ser importante en el momento en que llegue un torneo como la Copa América”.

Los duelos de la última girar exhibieron otros protagonistas para tener en cuenta.

4. Mantener la buena actitud de referentes

James Rodríguez volvió a ser un líder positivo y su nivel con la Selección mejoró, dejó atrás los choques con la hinchada y ha sido uno de los hombres importantes para Lorenzo en el actual proceso. Lo mismo sucede con otros referentes, que muestran actitud positiva frente al técnico y sus compañeros, lo que se traduce en una Selección más unida. Otro exmundialista como Luis Alfonso “Bendito” Fajardo aseguró que esa es la clave del éxito en un equipo. “Fue la fortaleza que tuvo nuestra generación para clasificar a 3 mundiales consecutivos (90, 94 y 98) cuando en el 94 vinieron los problemas eso se reflejó en la cancha. También en el 98, después de que el profe Hernán Darío Gómez tuvo encontronazos con Fausto (Asprilla) afectó en lo deportivo. Hoy veo a un James muy comprometido, si va desde el banco apoya a los demás y si es titular lo hace con buen desempeño. Quiero destacar lo de ese muchacho Camilo Vargas, que ante la ausencia de David Ospina cumpla a cabalidad. Si esta selección se fortalece como familia van a venir muchas cosas buenas, porque le sobra calidad”.

5. Seguir en zona de clasificación directa al 2026

La Eliminatoria regresará en septiembre y Colombia debe consolidarse en los primeros puestos de la tabla. Así lo indica el exgoleador Arnoldo Iguarán. “Ya pensar en el repechaje, con la ampliación de los cupos, no debe ser una opción, Colombia tiene todo para regresar a un Mundial y hacerlo de manera directa. Esos partidos contra Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Ecuador, con los que cerrará el 2024 deben ser cruciales para llegar sin afugias al último año de la Eliminatoria, en 2025”.