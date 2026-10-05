Tras el adiós de Nairo, ¿quiénes relevan a la generación dorada del ciclismo colombiano?

El adiós de Nairo Quintana representó, prácticamente, el cierre de una generación dorada del ciclismo colombiano, aquella que durante más de una década llevó el nombre del país a lo más alto de las grandes carreras de Europa. El campeón del Giro de Italia-2014, la Vuelta a España-2016 y tres veces podio del Tour de Francia se unió a otros ilustres pedalistas que le dieron gloria al país en los principales equipos del mundo. Nairo, quien el pasado 3 de octubre, a sus 36 años, puso punto final a su carrera profesional durante el Giro de Emilia, en Italia, dejó atrás una época en la que los colombianos volvieron a ser protagonistas habituales del ciclismo internacional. Antes que él ya habían dicho adiós otros referentes. Entre ellos está Rigoberto Urán, plata en los Juegos Olímpicos de Londres-2012, dos veces segundo en el Giro de Italia (2013 y 2014) y subcampeón del Tour de Francia-2017. El antioqueño salió del WorldTour en 2025. Lea: Así vivió Nairo Quintana su último día como corredor profesional Ese mismo año también se despidió Esteban Chaves, segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España-2016, temporada en la que hizo historia al conquistar el Giro de Lombardía. Darwin Atapuma, otro de los hombres que dejó huella en Europa, había puesto fin a su carrera profesional en 2023. El nariñense llegó a vestir la camiseta de líder de la Vuelta a España. Mucho antes, en 2017, lo había hecho Julián Arredondo, campeón de la montaña del Giro de Italia-2014. A ellos se suman Carlos Betancur, campeón de la París-Niza-2014 y destacado animador de las clásicas de primavera y las etapas de montaña; y Járlinson Pantano, vencedor de una etapa del Tour de Francia-2016.

Santiago Buitrago viene de ganar la montaña en la Vuelta a España. FOTO: GETTY

Otro de los nombres que brilló es Miguel Ángel López. A sus 32 años su regreso a un equipo importante de Europa es incierto. El boyacense fue tercero en la Vuelta a España y en el Giro de Italia-2018 y actualmente cumple una suspensión de cuatro años por el uso y posesión de una sustancia prohibida (menotropina) durante el Giro de 2022. Lea también: El final de una leyenda: Nairo Quintana cierra su carrera profesional en el Giro de Emilia tras 17 años en el lote mundial Tampoco hay que olvidar a Winner Anacona, quien cumplió un papel fundamental como gregario en varios de los mayores logros de Nairo. Mientras tanto, Sergio Luis Henao da sus últimos pedalazos competitivos, a sus 38 años, pero en Colombia. El antioqueño, quien compartió equipo con figuras como Chris Froome, Egan Bernal y Tadej Pogacar, se había retirado en 2022, pero regresó al año siguiente. En el país también compite Álvaro Hodeg, quien en su momento fue considerado uno de los mejores velocistas del mundo. El cordobés intenta mantenerse vigente después del grave accidente de tránsito que sufrió en 2021, que puso en riesgo su carrera deportiva y su movilidad. Actualmente corre para el Team Medellín.

Los que quedan

Juan Felipe Rodríguez, en su primera temporada en el WorldTour, viene sorprendiendo en representación del EF Education. FOTO GETTY

Con el retiro de Nairo surge una pregunta inevitable: ¿quiénes son los corredores que quedan en el ciclismo de élite y que hacen parte de la generación que busca prolongar el protagonismo que Colombia recuperó en la última década? Uno de los principales referentes es Egan Bernal (Netcompany-Ineos). Campeón del Tour de Francia-2019 y del Giro de Italia-2021, el cundinamarqués sufrió un grave accidente en 2022, tras el cual estuvo cerca de perder la vida. Sin embargo, consiguió regresar a la competencia y posteriormente volvió a celebrar triunfos importantes. Es vigente bicampeón nacional y en 2025 ganó una etapa de la Vuelta a España. También siguen en competencia Fernando Gaviria, quien después de Nairo es el corredor colombiano con más triunfos profesionales, con 52; Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera, Juan Sebastián Molano, Éiner Rubio, Iván Sosa y Santiago Buitrago, este último reciente campeón de la montaña de la Vuelta a España. A ese grupo se suma una nueva camada que busca mantener el buen nombre del país en las principales carreras del mundo. Entre ellos aparecen Edward Cruz, de 20 años; Juan Guillermo Martínez, Diego Pescador, Samuel Flórez, de 21; Juan Felipe Rodríguez, de 22; Santiago Umba, de 23; y Germán Darío Gómez, de 25. También empiezan a sobresalir Juan Diego Quintero, integrante de la estructura de desarrollo del Ineos Grenadiers, y Miguel Ángel Marín, de la estructura EF Education-Aevolo. Ambos tienen 20 años. El desafío, ahora, es conseguir que ese talento dé el siguiente paso y encuentre en Europa el espacio para desarrollarse y competir al máximo nivel. Darwin Atapuma, quien conoce de primera mano las exigencias del ciclismo internacional, considera que Colombia mantiene una buena reserva de corredores, pero advierte que el talento por sí solo no es suficiente. “Colombia sigue teniendo mucho talento, y lo importante es que se mantienen varios de nuestros referentes en reconocidos equipos en Europa. Esto no solo permite que luchen por victoria o protagonismo, sino que sirvan de inspiración para otros corredores”, señaló recientemente. El excorredor también apunta a la necesidad de fortalecer la formación de los jóvenes. “Hay muchos que tienen las condiciones físicas para llegar a Europa, pero se requiere de mentalidad, de aprender a trabajar en equipo, adaptarse a competir de otra manera, ser sumamente disciplinado más allá de toda la tecnología que se tiene ahora al alcance”, explicó el ciclista. Para Atapuma, el reto está en seguir mejorando los procesos de formación para que ese talento no se pierda en el camino y llegue mejor preparado al máximo nivel. Así, mientras Nairo Quintana y varios de sus compañeros de generación ya entraron en la historia por sus grandes logros, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Fernando Gaviria y compañía afrontan el desafío de mantener a Colombia entre los protagonistas del ciclismo mundial. Detrás de ellos, una nueva camada espera su oportunidad para tomar el relevo.

Seis colombianos hoy en italia

La temporada 2026 del ciclismo de élite entró en su recta final y los pedalistas colombianos buscan tener un buen cierre. Ayer, Sergio Higuita, quien se despide del Astana para correr en 2027 con el Caja Rural y que viene de correr el Mundial en Montreal, terminó 52°, a 21 segundos del ganador francés Noa Isidore en la Coppa Bernocchi, de 178.1 km en Legnano, Italia. Otro que mantiene una buena regularidad es Fernando Gaviria (Caja Rural), quien logró tres top-10 en el Tour de Langkawi. En Italia compiten hoy, en la edición 105 de los Tres Valles Varesinos (196.1 km), Santiago Buitrago, Diego Pescador, Éiner Rubio, Harold Tejada, Germán Gómez y Santiago Umba. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: