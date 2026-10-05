Tras el adiós de Nairo, ¿quiénes relevan a la generación dorada del ciclismo colombiano?

El adiós de Nairo Quintana representó, prácticamente, el cierre de una generación dorada del ciclismo colombiano, aquella que durante más de una década llevó el nombre del país a lo más alto de las grandes carreras de Europa.
El campeón del Giro de Italia-2014, la Vuelta a España-2016 y tres veces podio del Tour de Francia se unió a otros ilustres pedalistas que le dieron gloria al país en los principales equipos del mundo.
Nairo, quien el pasado 3 de octubre, a sus 36 años, puso punto final a su carrera profesional durante el Giro de Emilia, en Italia, dejó atrás una época en la que los colombianos volvieron a ser protagonistas habituales del ciclismo internacional.
Antes que él ya habían dicho adiós otros referentes. Entre ellos está Rigoberto Urán, plata en los Juegos Olímpicos de Londres-2012, dos veces segundo en el Giro de Italia (2013 y 2014) y subcampeón del Tour de Francia-2017. El antioqueño salió del WorldTour en 2025.
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Ese mismo año también se despidió Esteban Chaves, segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España-2016, temporada en la que hizo historia al conquistar el Giro de Lombardía.
Darwin Atapuma, otro de los hombres que dejó huella en Europa, había puesto fin a su carrera profesional en 2023. El nariñense llegó a vestir la camiseta de líder de la Vuelta a España.
Mucho antes, en 2017, lo había hecho Julián Arredondo, campeón de la montaña del Giro de Italia-2014.
A ellos se suman Carlos Betancur, campeón de la París-Niza-2014 y destacado animador de las clásicas de primavera y las etapas de montaña; y Járlinson Pantano, vencedor de una etapa del Tour de Francia-2016.