“El DIM debe dar salto de calidad en el segundo semestre”: Cano

El máximo artillero del fútbol colombiano, el argentino Germán Ezequiel Cano, coronado como tal en cinco oportunidades (2012-2, 2014-2, 2018-1, 2018-2, 2019-1), se mostró complacido de su regreso al DIM y de la forma como se está conformando la escuadra, durante un Facebook Live en esta casa editorial, que visitó ayer.

“Estoy muy tranquilo, ojalá podamos reforzarnos de mejor manera, las cosas se vienen haciendo bien. Tenemos que dar el salto de calidad en el segundo semestre. Medellín es un equipo que necesita, y tiene que estar en las primeras posiciones, no puede quedar por fuera de los ocho, la gente lo necesita y nosotros también”, aseguró.

Sobre los refuerzos dijo que requieren un grupo de calidad: “Necesitamos que lleguen jugadores de jerarquía, personalidad, que nos ayuden no solo a llegar sino a pelear, el año que viene, las copas internacionales”.

Dice que ya el grupo tiene muy clara la idea del nuevo técnico, Alexis Mendoza. “Quiere mucha agresividad, más posesión de balón, sobre todo en la mitad de la cancha, tener más filtraciones a la hora de contragolpear. Es diferente al trabajo de Octavio Zambrano que, en su momento, también lo hacía muy bien, pero el profe Mendoza es un poco más atento a esos aspectos, los cuales nos costaron el torneo pasado, y ahora los estamos tratando de mejorar”.

Cano agregó que la dirigencia del conjunto rojo es consciente de la necesidad de un club fuerte para encarar los retos que tienen por delante. “Están trabajando para que el Medellín pueda ser campeón, que es lo que todos queremos y ojalá que traigan los jugadores adecuados para que aporten y se pueda pelear por lo que queremos.

El “Matador” ratificó que le gustaría terminar su carrera en el DIM. “Esta institución me transmite felicidad, desde que llegué me sentí como en casa y la gente también me lo hace sentir. Este sentimiento va más allá del dinero y otras cosas”. Por ahora, su contrato va hasta diciembre .