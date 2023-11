“Los goles tempraneros nos ayudaron a tener la calma y a desesperarlos a ellos. La situación que vive Unión Magdalena no es la mejor y hay que hacerles el reconocimiento a los rivales porque nunca se rindieron”, manifestó en rueda de prensa Alfredo Arias, estratega del DIM.

En cuanto al juego, José Luis Chunga señaló que el equipo sabía que se encontraría en una plaza difícil y ante un rival que no tenía ya nada que perder y por eso tuvieron seriedad “Es un momento importante, sabíamos que iba a ser un partido difícil, llegamos con la intención de mostrar todo lo que hemos venido haciendo. Importante victoria que ratifica el buen momento que pasa el equipo. Se viene las finales, el equipo está para grandes cosas y eso hay que revalidarlo”.

Con este resultado, Medellín igualó un récord que estableció en 1990, un suceso que Arias no dudó en destacar: “A parte de la campaña de llegar segundos y lograr ese punto invisible, llevamos 17 fechas invicto, alguien me hizo saber que desde 1990 el DIM no lograba eso, hemos igualado una marca después de 33 años, felicito a mis jugadores”.