Precisamente, Muñoz se ha referido a que gracias a la oportunidad que tuvo de consolidar su proceso de formación en Tigrillos, ha logrado tener una carrera en el deporte que ama.

“Desde que empecé me ayudaron para potenciar mis habilidades, y la dedicación y pasión con la vivo el baloncesto me han permitido jugar a nivel profesional y viajar fuera del país donde también me he destacado. Por eso, mi consejo es que si aman el baloncesto sean constantes y disciplinados, ya que pueden llegar lejos y cumplir sus sueños”.

Actualmente, Antioquia es campeón infantil masculino, título que lograron recuperar después de varios años y desde la Liga se viene haciendo un trabajo en esas categorías menores con el fin de ser protagonistas en todos los torneos federativos.

Las subregiones

Pero además del trabajo que se hace en Medellín con los diferentes clubes, la Liga también trabaja articuladamente con las subregiones y, por ello, Urabá, Nordeste y Suroeste hacen parte de ese plan de expansión y captación de talentos.