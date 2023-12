Un carrera brillante

Aunque llegó “tarde” al patinaje artístico, Luz Cristina logró ser la reina de las figuras, desde los 10 años ha estado concentrada en entrenar para perfeccionar su estilo y la técnica que requiere su prueba, eso la llevó a destacarse a nivel nacional. En su cuarto, la cantidad de medallas y trofeos que ganó, son fiel muestra de todo lo que logró.

Ya no competirá, pero seguirá ligada a su pasión, pues continuará con su labor de entrenadora en el club Estrellas, donde ha formado, entre otras, a Daniela Gerena, una de las alumnas aventajadas que ya le ha dado alegrías nacionales e internacionales.

Luego de Juegos Nacionales, en su club le realizaron un acto especial como homenaje y reconocimiento, además le entregaron una pulsera con las fechas de su inicio y adiós del patinaje.

En el momento de hacer balances, dice ser afortunada, pues cree que logró y disfrutó cada año y cada competencia. “Siento que no me faltó nada y por eso me voy muy tranquila, estuve en competencias mundiales y suramericanas que ya no están, pero además pasé por todas las modalidades: figuras, libre, danza, pareja danza, cuarteto, show, traté de estar en todo y por eso me siento feliz”.

Como lo mejor de estos 24 años de carrera, destaca a las personas que conoció, los amigos que hizo en otros países, las culturas que pudo descubrir en los viajes y quiso dejar su profesionalismo como legado, porque su meta siempre fue entrenar y estudiar para demostrar que se podían hacer las dos cosas y así lo logró.