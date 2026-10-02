Nairo Quintana fue reconocido como el mejor ciclista suramericano de todos los tiempos; hay más colombianos en el Top 10

A un día de poner punto final a su carrera en el ciclismo de alta competencia, Nairo Quintana recibió este viernes un reconocimiento que resume buena parte de lo que ha representado para el deporte colombiano.

Luego de representar a Colombia el pasado domingo en el Campeonato Mundial de ruta de Montreal, Canadá, el corredor boyacense, de 36 años, fue reconocido como el mejor ciclista en la historia de Sudamérica, según el ranking publicado por Prestigelisten.

El portal web de origen danés, especializado en elaborar clasificaciones estadísticas e históricas del ciclismo de ruta mundial, ubica a Quintana en el primer lugar de dicho escalafón, con 639 puntos, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, segundo con 512 unidades.

El listado prácticamente está dominado por corredores criollos. Egan Bernal aparece tercero, con 352 puntos; Rigoberto Urán es cuarto (296), Luis Alberto Herrera, quinto (261); Santiago Botero, sexto (218); Miguel Ángel López, séptimo (316); Esteban Chaves, octavo (179); Fabio Enrique Parra, noveno (124); y Daniel Felipe Martínez completa el grupo de los diez primeros (122).

El reconocimiento a Nairo se sustenta en los resultados que consiguió durante una carrera de casi 18 años, en la que acumula 32 victorias como profesional, entre ellas 17 títulos, como sus conquistas en el Giro de Italia (2014) y la Vuelta a España (2016).

Lea: Nairo Quintana y su despedida de los Mundiales: “Es de muchísimo orgullo representar a mi país”

A ese palmarés se suman sus grandes actuaciones en el Tour de Francia, prueba en la que fue segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016. Cabe recordar que también fue segundo en el Giro de 2017. En total, Quintana disputó 20 grandes vueltas, consolidándose como uno de los referentes latinoamericanos de su generación.

En la clasificación absoluta de Prestigelisten, el colombiano también ocupa un lugar destacado. Es el único pedalista nacional dentro del top-100 histórico y aparece en la casilla 71, con 639 puntos. Carapaz, campeón del Giro de Italia de 2019 y oro olímpico en Tokio 2021, es 92°, mientras que Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia de 2021, figura en el puesto 153.

El escalafón mundial es liderado por el belga Eddy Merckx, con 3.995 puntos, seguido por el esloveno Tadej Pogacar, con 2.797, y el francés Bernard Hinault, con 2.244.