Academia agota opciones en la Liga Profesional

La jornada del fin de semana comenzó con la tabla de posiciones de la siguiente manera: 1° Titanes (36 puntos en 20 partidos); 2° Fastbreak (33-20), 3° Academia (31-22), 4° Piratas (30-20), 5° Cimarrones (27-20), 6° Warriors (27-20) y 7° Búcaros (26-18).

Duelos de hoy (fecha 26): Academia (Antioquia) vs. Búcaros (Bucaramanga) en la U. de M. a las 8:00 p.m., Fastbreak (Valle) vs. Piratas (Bogotá) en Buenaventura a las 7:00 p.m. y Cimarrones (Chocó) vs. Titanes (Barranquilla) a las 8:00 p.m. en Qubdó. Descansa el equipo Warriors (San Andrés). El equipo paisa tenía 9 victorias y 13 derrotas, una campaña muy irregular.