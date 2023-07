Alcaraz derrotó a Berrettini y está en cuartos de Wimbledon por primera vez en su carrera

“Sabía que sería dificil, Matteo es un gran rival. No fue fácil regresar después del primer set, pero me mantuve concentrado y estoy feliz de no haber perdido mi concentración”, dijo tras la victoria.

Esta es la primera vez que el español se mete entre los primeros ocho del certamen más antiguo del mundo.

En cuartos de final se medirá ante el danés Holger Rune (6°).