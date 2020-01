Jugadoras de Colombia piden renuncia del presidente de la Federación de voleibol

María Alejandra Marín, capitana de la selección Bolívar y Colombia, se pronunció sobre la situación que vive este deporte en el departamento, un día después que un grupo de voleibolistas locales le pidieron la renuncia a Ángel Chávez, presidente de la máxima rectora de esta disciplina.

“A veces no hablábamos por miedo a que tomaran represalias contra nosotras. Pero hoy decimos basta, queremos a alguien que mejore nuestras condiciones, que le interese el voleibol y que sienta este deporte en la sangre”, aseguró Marín.

María Alejandra pidió que se investigue la gestión de Ángel Chávez, a quien no le atribuye ni un solo porcentaje de los triunfos recientes de Bolívar en el voleibol de coliseo, pues, asegura, se deben a un proceso de más de 12 años.

“Ángel Chávez, renuncia. Necesitamos a alguien mejor en la presidencia, alguien que sienta este deporte en la sangre y que le interesen los deportistas”, agregó Marín.

Chávez terminará su período como presidente en junio de este año, pero desde ya afronta serios inconveniente con sus deportistas.

Otras voces

“No lo queremos”: Soto

Más voces acompañaron a Marín. Yeisy Soto, también del registro de Bolívar e integrante de la selección Colombia, recalcó que: “exigimos la renuncia de Chávez, es negligente y recoge los créditos de los triunfos de un proceso del cual él no ha sido partícipe, parece que quisiera más un retroceso de nuestro voleibol y no un avance, como debe ser. No lo queremos en la Liga y mucho menos le vamos a querer en la Federación Colombiana de Voleibol”.

Debe irse: Vanegas

Daniel Vanegas, selección Bolívar y Colombia, agregó que “me uno el sentir de mis compañeros de voleibol para exigir la renuncia de Chávez, no podemos permitir un período más de zozobra, de manejos inadecuados y de maltratos a un proceso que ha sido ganador”.

“Deben escucharnos”: Guerrero

Oriana Guerrero, integrante de la selección Bolívar, sostuvo que: “Chávez debe dar un paso al costado, los deportistas debemos ser escuchados, estamos cansados, no queremos seguir entrenando así, ese señor no llega donde nosotros para saber qué necesitamos, esto debe parar ya”.

Ángel Chávez responde

Chávez, por su parte, respondió: “He trabajado honestamente, con visión y proyección. Son situaciones falsas, quiero dejar claro que desde 2016 en el tiempo que he estado en la Liga los recursos que salen para voleibol piso son entregados ciento por ciento a Reyna Ayola, delegada de esta modalidad, siendo ella la que selecciona, cotiza y paga asuntos correspondientes a hospedaje, alimentación, transporte, uniformes e hidratación”.

En cuanto a quejas presentadas en el voleibol playa, el dirigente aseguró que “las duplas que participaron en los Juegos Nacionales lo hicieron porque fueron a las tres paradas de las cuatro realizadas por la Federación Colombiana de Voleibol. Hellen García y Jeimy Sánchez no asistieron a la última parada y quedaron por fuera, como lo establecía la norma. Por esta razón se escogió a otra dupla”.

Sobre el maltrato del que se acusa, Chávez aseguró que “tengo audios y videos en donde consta que he solucionado inconvenientes en el voleibol piso. Es verdad que me he alejado del coliseo porque no he querido entrar en controversia con las personas que hoy día están haciendo estas denuncias y no aceptan los cambios financieros, administrativos y generacionales que se están dando”.