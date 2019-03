Laura rompió el hielo

Definitivamente el hielo le ha traído a Laura Gómez Quintero todo lo que había soñado, y no solo en lo deportivo. A los buenos resultados y triunfos, la patinadora paisa sumó la participación en los Olímpicos de Invierno y el amor, ya que cupido hizo de las suyas al quedar flechada por Daniel Zapata Martínez, otro de los campeones mundiales, en la modalidad de carreras, con los que cuenta Antioquia y Colombia.

“Yo pensaba que conocía bien a Dani, pues son muchos años juntos en Paen, en la Selección Antioquia y en la tricolor, pero el año pasado, cuando llegué a Salt Lake City para iniciar mi proceso sobre hielo descubrí muchas cosas que nunca había observado en él”, dice Laura con una voz suave y dulce.

Y continúa. “En Estados Unidos, Pedro (Causil) y Dani eran mi apoyo, pero él (Daniel) se convirtió en mi escudero incondicional. Yo tenía que entrenar sola para adaptarme y siempre me acompañaba, me esperaba, me daba consejos y así empecé a descubrir cosas que antes habían pasado desapercibidas”, dice Laura, quien en poco tiempo no solo se adaptó al hielo sino que logró la clasificación a los Olímpicos, una meta que parecía lejana.

Daniel, quien es reconocido en el mundo de patinaje por esa perseverancia y su resiliencia, también ha vivido un año de ensueño. Estuvo cerca de alcanzar el cupo a los Olímpicos, y en el Mundial de patinaje carreras en Holanda logró su primer oro, presea que celebró con Laura, quien lo acompañó.

Ambos siguen en su proceso de crecimiento sobre el hielo. Acaban de ser figuras en el Nacional disputado en Milwaukee, y esperan contar, como ha pasado hasta ahora, con el apoyo de la Federación para continuar consiguiendo metas sobre hielo.

“El patinaje sobre hielo es muy costoso, la Federación siempre nos ha apoyado y sabemos que don Alberto Herrera, (presidente) está haciendo algunas gestiones para conseguir patrocinio, con el objetivo de que podamos regresar a Estados Unidos para continuar la preparación con miras a los Olímpicos de 2022. Todavía hay tiempo”, comenta Gómez.

Mientras los directivos buscan los recursos, los patinadores paisas continuarán con sus entrenamientos en Medellín. Ella con la intención de ser pieza clave de Antioquia en los Juegos Nacionales, y él con el objetivo de volver a luchar por un cupo en la Selección que disputará el Mundial.

Daniel ha logrado que Laura disfrute más del patinaje. “Me ha enseñado a amarlo diferente, no lo sufro como me pasaba antes, sino que lo vivo más tranquilo, me estabilizó y por eso al momento de correr lo estoy disfrutando más”, concluyó la ganadora de cinco medallas de oro en el Nacional sobre hielo disputado en Estados Unidos .