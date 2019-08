Cabal y Farah, subcampeones del Masters 1.000 de Cincinnati

La pareja formada por el eslovaco Filip Polasek y el croata Ivan Dodig dieron la gran sorpresa en la final de dobles masculinos del torneo Masters 1.000 de Cincinnati al vencer por 4-6, 6-4 y 10-6 a los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, cabezas de serie número uno.

Con apenas cuatro torneos como pareja, Polasek y Dodig surgieron con su mejor tenis y, a pesar de haber perdido la primera manga, en el desempate obligatorio consiguieron los tantos decisivos y su primer título de la temporada.

Los nuevos campeones de Cincinnati, que ganaron el partido en una hora y 35 minutos, hace 14 meses no existían como equipo, dado que Polasek, de 34 años, no estaba dentro de la clasificación de dobles de la ATP al no haber podido jugar como profesional desde noviembre del 2013.

Polasek se vio obligado a retirarse por una lesión, pero su compenetración desde que unieron ha ido a más y en el torneo de Cincinnati lo han demostrado con el triunfo en la final después de haber dejado también en el camino a la legendaria pareja estadounidense formada por los mellizos Bob y Mike Bryan.

“Ver todo el estadio lleno fue algo especial para nosotros”, declaró Dodig al concluir el partido. “Dimos una gran lucha y jugamos muy buen tenis”.

Palasek jugó su vigésima octava final dentro del circuito de la ATP, pero la primera en un Masters 1.000, mientras que Dodig lograba el quinto título, incluido el de Cincinnati que también gano en el 2016, pero formando pareja con el brasileño Marcelo Melo.

“Han jugado un gran partido. Lo han hecho por los últimos meses, sin que se notase que Polasek estuvo fuera por un tiempo”, declaró Farah al concluir el encuentro. “Volver de la manera que lo han hecho es realmente impresionante y los felicitamos”.

Polasek y Dodig ocupan ya el puesto número 12 de la ATP para la “Race to London” de dobles, donde en el “The O2”, del 10 al 17 de noviembre, se jugarán las Finales Nitto ATP y a las que ya están clasificados Cabal y Farah como primera pareja de las ocho que van a calificar.

El partido no dejo apenas diferencia en el buen tenis que realizaron ambas parejas, con grandes jugadas sobre la red, pero los tantos decisivos cayeron al final del lado de los nuevos campeones Polasek y Dodig, que dejaron a Cabal y Farah, campeones en Wimbledon, sin el título antes de llegar al Abierto de Estados Unidos.

El triunfo dejó a Polasek y Dodig con un premio de 331.300 dólares y 1.000 puntos para la clasificación de dobles de la ATP.

Mientras que Cabal y Farah, que se quedaron a las puertas de su quinto título, el segundo en un Masters 1.000 está temporada, recibieron un premio de 161.680 dólares y 600 puntos.

La pareja formada por checa Lucie Hradecka y la eslovena Andreja Klepac, octavas favoritas, se proclamaron nuevas campeones de dobles femeninos del torneo Premier 5 de Cincinnati al vencer en la final por 6-4 y 6-1 a la alemana Anna-Lena Groenefeld y la holandesa Demi Schuurs, quintas favoritas.

Las campeonas y las finalistas recibieron un premio de 155.980 dólares con 900 puntos para la clasificación de la WTA de dobles y la finalistas 78.780 dólares y 585 puntos.