Ya dispara entre las grandes

Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

Es tan mágico el momento que María Valentina Suárez Osorio vive en el tiro con arco, que muchas veces cree que está soñando.

Impresiona tanto que la referente de este deporte en Colombia y una de las mejores del mundo en la modalidad del compuesto, la risaraldense Sara López, la elogia y le expresa que confíe más en su talento, el cual, a sus 17 años, le permitió, sin imaginarlo, competir en su primera Copa Mundo de tiro con arco, certamen que terminó el fin de semana en Medellín.

“Es gratificante cuando uno encuentra niñas como ella, que aprenden rápido. En una disciplina como esta, que es bastante longeva, no se habla de renovación o relevo, pero sí de mantener un sistema fuerte, y con Valentina Colombia demuestra que puede seguir sacando deportistas de nivel y a la altura de representantes como López y Alejandra Usquiano”, asegura Julián García, uno de los entrenadores del combinado nacional.

Se integró con el arco

Y saber que hace tres años, cuando María Valentina asistió a su primera clase de arquería, salió disparada como una flecha hacia su casa sin deseo de seguir apuntando a la diana. “No me gustó al ver que el ambiente en el que se desarrolla había mucha gente. Lo que pasa es que antes no era tan sociable”, comenta la residente de Bello, y quien un año luego, en ese municipio del norte de Antioquia, con arcos prestados y no profesionales, decidió volver a practicarlo.

“Allí el grupo era más pequeño y lúdico. No solo encontré mayor fascinación por la actividad, sino que empecé a integrarme más”, dice la deportista que en 2017 y 2018, gracias a sus destacados resultados, fue nombrada la mejor arquera en compuesto, categoría cadete, de Colombia.

Una Copa que no esperaba

Valentina confiesa que su gran objetivo en 2019 es el Mundial juvenil en Madrid, España, y que actuar en la Copa de la capital paisa no estaba en sus planes. Sin embargo, ha tenido tal acierto con sus disparos que se ganó el derecho de competir en ambos eventos gracias a un puntaje de 701 sobre 720 posibles, lanzando dos veces 36 flechas a una distancia de 50 metros. Para lograr la clasificación se necesita pasar de 675 unidades.

“En realidad no me esperaba estar aquí”, dice la deportista que llegó hasta los octavos de final en la capital paisa.

“Es un privilegio competir al lado de los mejores, compartir con personas a las que admiro como López y Usquiano. He sacrificado muchas veces el tiempo con mi familia, amigos y hasta estudio por este deporte, pero esos esfuerzos han valido la pena porque ahora recojo frutos. Estoy en proceso de aprendizaje, pero sin duda alguna lucho para que Colombia sea más grande en esta disciplina”, cuenta esta promesa del arco, quien en España buscará hacer historia como lo consigue la persona que más admira en esta actividad, la risaraldense López