“Los cierres se llevarán a cabo en el horario comprendido entre las 4:30 a.m. y las 12:00 p. m.”, confirmaron los organizadores de la carrera.

Según los voceros de la prueba, los deportistas de 42 kilómetros saldrán a las 5:30 a.m. y los de 21 km a las 6:00 a.m. En ambos recorridos se partirá de la calle que hay entre Parques del Río y el edificio de EPM. Por su parte, los de las distancias de 10 y 5 km iniciarán sus trayectos de la calle entre Parque de Pies Descalzos y Plaza Mayor a las 8:30 y 9:30 a.m., en su orden.

Cabe recordar que los 21 km se recorrerán por Medellín, Envigado y Sabaneta, mientras que las demás distancias se harán exclusivamente en Medellín.

Para mayor información pueden consultar a través de información disponible en www.maratonmedellín.com.