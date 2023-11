¿De dónde surgió su gusto por las motos?

“Nadie de mi familia estaba metida en el mundo de la competición, mi padre tenía una moto para ir al trabajo y yo a veces me montaba y me llamaba mucho la atención. También, cuando televisaban las carreras de MotoGP me quedaba mirándolas, entonces me vino ese amor por las motos. A los 5 años mi padre me regaló una y llevo casi toda una vida corriendo”.

Usted es español de madre colombiana, ¿por qué decidió representar a Colombia?

“Es una decisión que se tomó en compañía del equipo y de mi familia en honor a mi madre. Para llevar la bandera tricolor a lo más alto”.