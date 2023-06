Por ahora al equipo verde le hacen falta las últimas dos fortalezas, aunque muestra que tiene las armas para hacer la diferencia más allá de no ganar (0-0) en el juego de ida en e l Atanasio Girardot. Qué raro es ver a un equipo sin un 9, es decir, sin un delantero en su nómina titular, y sobre todo a Nacional.

El elenco paisa jugó de entrada con un solo hombre en ataque y quien normalmente juega del medio campo hacia arriba: Dorlan Pabón.

De esa manera dio la impresión que el equipo anfitrión careció de volumen ofensivo y que quizá el planteamiento no era el mejor.

De hecho hubo que esperar hasta el minuto 36 para ver la primera jugada colectiva de Nacional ante el arco rival, y la cual la comenzó precisamente Pabón.

¿Buscó Autuori desgastar primero a sus rivales y darles la estocada en el segundo tiempo al ingresar a sus delanteros? Al final quedó la sensación, tras el bloque de seis hombres que montó atrás el conjunto capitalino, que Nacional tenía con qué darle el triunfo a su fanaticada.

Reacción de Zapata

Para el defensor Cristian Zapata, las finales son así de complicadas, pero siente que su equipo puede conseguir su título 18 el próximo sábado en Bogotá, siempre y cuando se recupere bien tras el esfuerzo de este miércoles y mantenga el “equilibrio” como se los hace recordar su orientador.

“Fue un juego complicado y táctico. Cuando hubo que luchar se luchó y cuando se debió jugar, así sucedió. Pienso que Nacional hizo un gran partido y esperamos dar la vuelta (de campeón) en la capital”.

Zapata afirmó que a Nacional no le funcionó bien la estrategia. “La idea era pegar primero, pero lastimosamente no se pudo. Sabemos que el duelo de vuelta será difícil y estamos mentalizados que tenemos equipo para ganar. Esta vez no tuvimos profundidad en el primer tiempo y en el segundo intentamos con Duque. Las finales son apretadas, estamos ante un gran rival, con un proceso de tres años”, concluyó Zapata frente a las precauciones que debían tener.