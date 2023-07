Día de tregua

En la pelea por la general, Vingegaard y Pogacar, protagonistas en los Pirineos de un pulso que promete más emociones fuertes, se tomaron un respiro.

“Hacía mucho calor durante todo el día, a mí me va bien, me gusta mucho, el año pasado mis mejores días fueron los calurosos... Me sorprendió lo bien que estaban mis piernas, creo que me siento mejor en cada etapa”, dijo Vingegaard, que defiende el triunfo conseguido en el pasado Tour.

Pogacar, ganador en 2020 y 2021, está a 25 segundos del líder del Jumbo tras lograr la sexta etapa en la víspera.

“Hoy fue un poco más fácil, lo pudimos gestionar bien, necesitamos menos esfuerzos que ayer. El pelotón quería un día más tranquilo y espero que sea parecido mañana”, señaló el esloveno que lidera el equipo UAE.