Contratistas de la Alcaldía presionados para “contar con vos”

“No he participado ni participaré en política”, fueron las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, al conocerse que la Procuraduría General abrió indagación contra él y varios funcionarios de la Alcaldía, por presunto proselitismo en favor de la campaña del exsecretario de Gobierno, Santiago Gómez Barrera.

El mandatario, quien no permitió preguntas en su declaración, agregó que respeta a los órganos de control y que está dispuesto a responder en caso de ser requerido.

Pero, sobre el candidato Gómez Barrera, autodenominado “el de Fico”, han llegado a EL COLOMBIANO pruebas y denuncias de cómo funcionarios de la administración están haciendo campaña y persuadiendo a servidores y contratistas para que lo hagan. Además, de cómo el asesor político de Gutiérrez, Diego Corrales, tiene contratos con la Alcaldía mientras es consultor, sin vínculo formal, de la campaña de Gómez.

El kit de publicidad

Varias fuentes consultadas de la administración, confirmaron que a funcionarios y contratistas les entregaron un paquete con afiches, microperforados y volantes para iniciar la campaña por Gómez.

Según señalan dos contratistas de la Alcaldía que pidieron omitir su nombre por temor a perder su empleo, la historia comenzó con la recolección de firmas para que el candidato pudiera inscribirse con el movimiento “Seguimos Contando con Vos”.

“Desde abril a los contratistas y personas en provisionalidad nos citaron y nos dieron el discurso de seguir trabajando para la ciudad, que querían que siguiéramos siendo parte del equipo y que, para eso, necesitaban que llenáramos unas bases de datos”, dijo uno de los contratistas.

Luego se hicieron más intensos. Crearon grupos de WhatsApp con quienes entregaron formularios y quienes firmaron. Allí compartían materiales de campaña: videos, fotos y piezas gráficas para que cada uno difundiera con sus contactos y lo publicara en sus redes sociales personales. Incluso, se daba directriz para que en los debates de televisión, convirtieran las etiquetas de Santiago Gómez en tendencia en redes sociales.

“Cuando la candidatura no despegó, fueron más inquisitivos. A los que estamos en un limbo contractual nos decían que teníamos que comentar en redes, dar likes, poner imágenes de campaña en estados y los que no tienen redes sociales, que las crearan”, señaló un contratista a quien notificaron que no le renovarán el contrato, según él, por no acceder a las peticiones.

“La presión la hacen los jefes directos, los más cercanos al núcleo de la campaña. Las personas deben mandar evidencias de que pegaron afiches y enviar las fotos de lo que suben en redes etiquetando a Santiago”, aseguró.