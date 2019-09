Los partidos políticos del país, a punta de avales y sin disciplina

A un mes de las elecciones, los partidos políticos toman relevancia, ya sea por su ausencia, o porque ya no tienen el poder de los 80 o 90.

Muestra de ello son las heridas que quedaron tras la entrega de avales para los actuales candidatos. Por ejemplo, el candidato a la Gobernación Juan Camilo Restrepo, quien celebró el aval conservador, pero se quedó solo, pues los congresistas azules le retiraron su apoyo por irse con Aníbal Gaviria. Es más, no hacen actos públicos con él, no puede usar la sede del partido y no tiene sus recursos.

En el Centro Democrático, aunque el aval lo ganó Alfredo Ramos para aspirar a la Alcaldía de Medellín, quedaron fracturas, y no se ha logrado una unión conjunta en torno a su nombre. Aún hoy, en la recta final, los Paolos, liderados por la senadora Paola Holguín, insisten en una alianza con Santiago Gómez, quien se identifica como la figura del actual alcalde, Federico Gutiérrez, o “el de Fico”.

Pero no son los únicos casos. También se puede mencionar la candidatura a la Alcaldía de Medellín del concejal Jesús Aníbal Echeverri, quien tuvo el aval del Partido de La U, pero que finalmente llegó a las toldas de Ramos, al renunciar a su candidatura y a su partido.

Otra muestra del papel –o ausencia de partidos– se dio ayer, cuando el segundo senador más votado de La U, Juan Felipe Lemos, anunció que se adhería a Ramos. Los congresistas Lemos y Germán Hoyos no rodearon a Echeverri, que hasta el pasado viernes fue el candidato de su colectividad.