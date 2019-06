¿Madonna fue otra víctima de Harvey Weinstein?

La reina del pop reveló que cuando trabajó en 1991 con Harvey Weinstein, el poderoso productor de Hollywood acusado de múltiples abusos sexuales, este “cruzó límites y fue increíblemente insinuante sexualmente y directo conmigo cuando estábamos trabajando juntos” con ella, algo que ocurría con muchas otras mujeres que conocía.

Madonna abordó distintos aspectos de su vida en una entrevista con The New York Times en la que se le preguntó cuál fue su experiencia al grabar el documental Truth or Dare con el estudio de cine Miramax, propiedad de los hermanos Weinstein. De acuerdo con su testimonio, lo que vivió coincide con lo que también pasaron otras mujeres de la industria del entretenimiento.

“Él estaba casado en ese momento, y yo, desde luego, no estaba interesada”, recordó la artista sobre el productor, de 67 años, cuyas conductas inapropiadas salieron a la luz en la prensa estadounidense en octubre de 2017.

Lea también: Ahora Weinstein busca abogadas que lo representen

Más de 80 mujeres, entre ellas conocidas estrellas de Hollywood como Salma Hayek, Angelina Jolie o Lupita Nyong’o, lo han acusado de conductas sexuales inapropiadas desde entonces y además se enfrenta a un proceso penal por delitos sexuales cuyo juicio en el estado de Nueva York está previsto que empiece en septiembre.

A raíz del escándalo, surgió un terremoto feminista en Hollywood que, que adquirió forma de movimiento y fue conocido posteriormente como Me Too, que señaló a otros presuntos agresores y acosadores sexuales y después saltó al mundo de la política y los medios de comunicación, dando lugar a otro movimiento, Time’s Up.

“Todas pensábamos, ‘Harvey hace eso porque tiene tanto poder, y es tan exitoso, y a sus películas les va tan bien, y todo el mundo quiere trabajar con él, que tienes que aguantarlo’. Y así era”, explicó la cantante.

Madonna admitió que “cuando ocurrió” el escándalo de acusaciones de acoso y abuso sexual contra el productor se sintió aliviada y pensó “por fin”, pero rechazó haberlo celebrado: “No lo vitoreé con vehemencia porque nunca voy a vitorear el hundimiento de alguien”.

“No creo que eso dé buen karma, de todas formas. Pero fue bueno que alguien que había estado abusando de su poder durante tantos años fuera desafiado y que se le exigieran responsabilidades”, agregó.

Hace apenas dos semanas, Weinstein alcanzó un preacuerdo por 44 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas contra él por algunas de sus presuntas víctimas y por el estado de Nueva York. El preacuerdo no afecta al caso penal en el que está acusado de violación y otros delitos, de los que se ha declarado no culpable.