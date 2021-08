Diana Lunareja

Comunicadora de moda

ANÁLISIS

Moda para desaprender

Diana Lunareja

Comunicadora de moda

“Alguna vez en una tienda se me acercó una niña como de 6 años a preguntar si lo que llevaba era una falda. Yo lucía un vestido corto y, atada a la cintura, una chaqueta que caía mostrando sus estampados coloridos. Al explicarle, la niña se sorprendió: “mi mamá dice que las niñas no pueden usar eso. Que eso lo usan los niños”. Yo no solo había retado una regla importante de su mundo, sino que era una regla que nació porque ella también la quiso romper. Una de las formas en las que aprendemos sobre el género como binario es desde la vestimenta. Mujeres en vestido y hombres en pantalón, ellas con labial y ellos con corbata. Ahora que vemos en esto un cliché perjudicial, y además descubrimos que el género es un concepto fluido, ¿Cómo desaprendemos esas reglas? Tal vez ahí la vestimenta también educa. La idea de que no todos los humanos se identifican con una casilla femenina o masculina es como la idea de que no todos nos sentimos a gusto en vestido o en pantalón. ¿Acaso no podríamos habitar otras siluetas? ¿Acaso no es mejor poder variar? La población LGBTIQ+ ha sido esencial para responder estas preguntas: han hecho de la moda una genuina expresión de sus identidades. Tomar de otro clóset, mezclar estilos opuestos, crear siluetas nuevas, parodiar, innovar, imponer... diversifican la estética de la moda con valentía, porque de forma sistemática enfrentan la violencia de otros que no respetan ni su vestimenta, ni sus vidas. Cuando las marcas de moda lanzan prendas sin género, no están cerrándose a un nicho, ¡están abriéndose a todas las personas! Crear algo nuevo, desafiar las reglas, proponer siluetas que antes parecían relegadas solo a “niños o niñas”, no solo enriquece nuestro estilo sino nuestra identidad. Ahora el clóset se amplía. La mente también puede”.