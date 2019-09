Parece increíble, pero pasa: hay quienes olvidan el bebé en el carro

Una constante que se vive a menudo es la de dejar encerrados a los perros en los automóviles y cuando la temperatura aumenta, estos pueden morir por los golpes de calor. “Los perros mantienen su temperatura jadeando y por medio de la respiración y la lengua. Solo sudan a través de las almohadillas de las patas y donde no tienen pelaje, como en la zona del abdomen. Si no tienen una superficie fresca donde bajar el calor, están condenados a una muerte segura”, indica Alexandra Castaño, médica veterinaria. Lo mejor que se puede hacer es, si no puede bajar la mascota al lugar al que va, no sacarla de la casa y si es inevitable, detenerse en algún lugar, buscar la sombra o un parqueadero cubierto, dejar por lo menos dos de los vidrios del carro abiertos para generar una corriente de aire y tardar lo menos posible. “Cuando dejamos a un perrito encerrado en un lugar, él no sabe cuándo vamos a volver, generándole una sensación de abandono. Esta sensación puede llevar a los animales a un estado de elevado de nerviosismo y ansiedad, y si encima hay un problema de alta temperatura en el interior del vehículo, es un coctel perfecto para causarle la muerte”, finaliza Castaño.