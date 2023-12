La serie de RCN, basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán y protagonizada por el paisa Juan Pablo Urrego, d esde su estreno ha tenido muy buena recepción y comentarios por parte de los televidentes y casi que cada noche es tendencia en las redes sociales , pero paradójicamente no ha podido vencer en rating a su enfrentado en Caracol.

Rigo sigue repuntando en las mediciones de rating, pero aún no llega a la cabeza del lote del top de los programas más vistos en Colombia.

Comenzó compitiendo con el concurso musical Yo me llamo, programa que mientras estuvo al aire no solo superó a Rigo, sino que era lo más visto por los televidentes colombianos. Se esperaba que con el final del programa que tenía como jurados a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, la serie sobre el ciclista repuntara y llegará al top, pero no fue así.

Caracol estrenó en remplazo el programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas, enfrentando a Rigo, y en su primera emisión el espacio conducido por Santiago Rodríguez, fue el programa con más rating en Colombia,

La vuelta al mundo marcó 8,82 puntos (Yo me llamo estaba sobre los 10 y en su final llegó a los 12), mientras que Rigo ocupó el segundo lugar, con 7.59 puntos de rating. En Colombia, en las mediciones que hace Ibope Kantar Media un punto de rating representa 280.000 personas conectadas frente a la pantalla.

En enero, Caracol prepara el lanzamiento de La Voz Kids, con Andrés Cepeda, Greeicy y el mexicano, Aleks Syntek, en remplazo de La vuelta al mundo en 80 días, que es un formato corto, diseñado para la temporada de vacaciones.

Rigo lleva al aire 40 de 80 capítulos planteados. Hasta el episodio 56 la historia transcurre en Urrao y de ahí en adelante cuenta las aventuras del ciclista en Europa, ya como un pedalista top.

La producción saldrá la otra semana a vacaciones y regresará en enero.