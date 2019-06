Bia, la nueva Violeta y Soy Luna de la televisión

“Sí y la verdad que me encantaría y estamos soñando con eso, con otras temporadas con shows en vivo, con giras, sería increíble y esa semana que estamos teniendo la oportunidad de ir a Brasil, a México, a Colombia ha sido genial”

“El principal mensaje es que no permitamos que los patrones que imponen las redes sociales definan quienes somos. Tenemos varios ejemplos en el programa que tratan justamente de ese mensaje, de que no podemos permitir que los comentarios o las redes nos quiten nuestra esencia o nos digan qué debemos ser, sino tener el valor de ser quienes somos independientes de lo que pase”.

Esta serie aborda de una manera muy particular el tema influencer y de redes sociales, ¿ustedes son tan activos o han aprendido un poco más con la serie?

“Yo hice una serie en Brasil para Disney antes, pero no era musical, era más deportiva, no tenía experiencia con la música. Cuando llegamos tuvimos clases de canto y de baile, ha sido un gran aprendizaje”.

“Los colombianos cocinan muy bien y ya comí arepas, buñuelos, de verdad que me ha gustado mucho”.

“Es muy lindo, somos de ocho países distintos entonces compartimos desde los idiomas hasta la comida, la cultura, los principios, todo. Es un grupo muy generoso, nos apoyamos entre nosotros, los chicos nos ayudaron con el idioma cuando llegamos. Y una cosa que me encanta es la comida de cada país, hacemos cenas argentinas, colombianas, italianas. Es bastante divertido”.

“Cuando hice el casting no hablaba nada y tampoco los otros dos brasileños. Tomamos muchas clases, mis compatriotas y yo nos mudamos un poquito antes que el resto del grupo de extranjeros porque tuvimos que estudiar más los guiones porque la verdad aprendimos de cero. Fue un desafío y ahora tengo un nuevo idioma”.

El personaje de Bia es particular: muy proactiva y con un talento natural para el dibujo, que comparte en redes sociales. Ese será un tema protagonista en esta serie de Disney, Bia, que así como sus antecesoras, Violeta y Soy Lun a, espera conquistar al público joven del continente.

Cada personaje tiene cuenta en redes sociales, ¿quién las maneja?

“Disney, pero siempre nos da la oportunidad de crear contenido, nos dan los teléfonos de cada personaje, nos permiten generar contenidos e historias de la escenas y como nosotros conocemos tan bien a nuestros personajes es muy lindo porque tenemos la libertad de generar algo más allá de los guiones. Quien vea la serie va a ver un contenido maravilloso en la pantalla y después verá algo más, un complemento para las redes sociales que va a estar buenísimo”.

¿Y usted maneja su cuenta personal en Instagram @isasouza?

“Sí, es muy divertido precisamente por el contacto con los fans. Me gusta ver cómo interactúan entre ellos, la he manejado más y me gusta compartir situaciones que estamos haciendo en el momento sin ser muy posado, más natural, es la manera que tengo de acercarme a la gente”.

Ya empezó la serie...

“No se la pueden perder, son sesenta capítulos, la primera temporada y la verdad es que es que pueden esperar algo nuevo, algo que nos va a acercar mucho y seguramente se van a identificar con uno de los personajes por lo menos. Verán que son situaciones cotidianas. A nosotros nos encanta ver las reacciones del público, los mensajes que nos mandan. Estamos súper emocionados y queremos compartir esto con todos”.