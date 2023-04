Esta sexta temporada tendrá un reparto excepcional. Integrado por Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara (House of cards), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Auden Thornton (This is us), Salma Hayek (Eternals), Josh Hartnett (The Fear Index), Zazie Beetz (Atlanta), Paapa Essiedu (Gangs of London), Clara Rugaard (The Rising) y otros más.

Para saber más: Black Mirror, cuando el futuro no está solo en la serie que ve

En temporadas pasadas han actuado personajes como Miley Cyrus, Anthony Mackie, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, entre otros.

Por ahora no se sabe cuántos capítulos traerá esta nueva entrega de historias únicas, pero sí se confirmó que serán más de tres.