James Spader disfruta su papel en The Black List

¿Qué ha sido lo más complicado en siete temporadas?

“La mayor dificultad para mí durante los últimos siete años es la alarma que suena por la mañana para despertarme para ir a trabajar. No soy una persona mañanera en absoluto y no me he acostumbrado (risas)”.

¿Reddington es de sus personajes más queridos?

“Si, ya he hecho esa reflexión. He interpretado muchos papeles y me apego mucho a ellos. Con el tiempo ha habido personajes con los que me hubiera gustado pasar más tiempo”.

El los últimos años ha estado más presente en la televisión que en el cine, ¿se volverá a ver en películas?

“He sido un actor muy afortunado por estar en tantas buenas series. El cine me encanta y espero con ansias la próxima película en la que pueda estar, seguro será muy pronto, después de que termine de trabajar en The Black List”.