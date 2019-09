El regreso de Jessica Alba a la televisión

Desde Dark Angel (que terminó en 2002), la actriz californiana no protagonizaba una serie. Se llama L.A.’s Finest y se estrena este miércoles 11 de septiembre a las 10:00 de la noche por AXN.

Allí, Alba comparte rol con la actriz Gabrielle Union quien regresa con su papel de Syd Burnett, el mismo de la película Bad Boys 2. La serie sería la continuación en la vida de Syd después de los hechos de la cinta.

Jessica Alba interpretará a Nancy McKenna, una madre trabajadora con una historia compleja y ambas enfrentarán a los criminales más peligrosos de Los Ángeles.

EL COLOMBIANO habló con ella sobre ese regreso, los retos que implicó y el poder femenino en televisión.

¿Qué le atrajo de esta serie para regresar al formato?

“L.A.’s Finest es una serie en la que comparto rol principal con Gabrielle Union. Ella tomó la franquicia de la cinta Bad Boys, de la que era parte, y la convirtió en un verdadero espectáculo feminista, en un género en donde realmente no se ve a las mujeres como protagonistas. Eso fue lo que me atrajo. El programa realmente está construido alrededor de dos mujeres, incluso con género de acción y toques de comedia, hay acción realmente divertida y un poco de drama. Nunca se pierde el hecho de que somos mujeres, socias y estamos juntas en esto y nos apoyamos mutuamente. Y siento que en el entretenimiento y en la cultura pop, no sueles ver a dos mujeres fuertes y poderosas por derecho propio. Creo que es algo que resonará en el público de todo el mundo”.

¿Cómo se preparó para el papel?

“Para el episodio piloto (el primero) acababa de tener a mi hijo y estaba amamantando durante el rodaje. Me tocó trabajar un poco más de lo que normalmente haría. Durante toda la temporada hice mucho entrenamiento similar al de Dark Angel y trabajamos en temas tácticos con la policía de Los Ángeles. Gabrielle está muy en forma y hace mucho ejercicio y yo a menudo iba a trabajar sintiéndome mal porque no me ejercitaba antes de un largo día de trabajo. Espero, para la segunda temporada, ir con más frecuencia al gimnasio antes de ir a trabajar”.