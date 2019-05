Se acaba Orange is the new black, esta es la fecha del final

Orange is the New Black llegará a su fin. La séptima y última temporada estará disponible en Netflix el próximo 26 de julio. El servicio de entretenimiento por internet lanzó un adelanto y las primeras imágenes de este final.

“Orange Is The New Black marcó el comienzo de una era monumental de la televisión, y durante seis temporadas inolvidables ha abordado sin temor algunas de las historias más difíciles, relevantes y humanas de nuestro tiempo”, explican desde Netflix sobre esta serie que se desarrolla en la prisión de mujeres de Litchfield en Nueva York.

Sobre esta temporada final, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo, “Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella. La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo”, explica la sinopsis.