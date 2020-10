En Tribugá no hay acueducto, solo tienen un pozo donde lavan la ropa. Cuenta la profesora Luz Estella que en esa población no hay baños “y los niños hacen sus necesidades donde pueden. Tienen problemas estomacales y hay zanjas de agua llenas de zancudos. No tenemos un centro de salud”.

Una semana después del desplazamiento, la indígena María Sabugara Mejía dio a luz a su primogénito. Fue a las 2:30 de la tarde. Como es costumbre, embadurnó de negro al niño con jagua, una pintura rupestre que encuentran en la selva chocoana, y le puso una camisa y un gorrito blancos. No lo ha registrado y no tiene sus vacunas. Lo tiñó de negro para que crezca más rápido y no le entren a su cuerpo los espíritus que vienen con el jaiperabu, enfermedad que los acompaña desde que salieron de su resguardo cuya presencia es delatada por los perros en las noches solitarias de Tribugá.