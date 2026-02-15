Absorbentes de Colombia cumple 20 años comprometida con el bienestar femenino, desde el año 2006 fabrican toallas higiénicas y protectores diarios, enfocados en la alta calidad y los precios justos. Hoy se empiezan a establecer como el mejor aliado de la mujer colombiana, y se posicionan como uno de los líderes del mercado, con marcas como d’Mujer, Angela y Mollis.

Según datos del DANE, la mayoría de las mujeres colombianas prefieren la toalla higiénica desechable como su opción para el manejo de su menstruación. Sin embargo, según la encuesta de pulso social realizada por el DANE, el 11,4% de las niñas, adolescentes y mujeres entre los 10 y 55 años que menstruaron, reportaron haber tenido dificultades económicas para gestionar su sangrado.

“Cuando tomé la decisión de crear Absorbentes de Colombia, me motivó saber que iba a aportar a la necesidad de la mujer colombiana. El saber que podía hacer un producto más económico y de calidad”, expresa Diego Cardona, gerente General.

El trabajo de Absorbentes ayuda a que cada día más mujeres en Colombia accedan a una buena higiene íntima. Se trata de producir toallas higiénicas con los estándares más altos del mercado y cobrar el precio justo, lo que ofrece una mejor alternativa a la hora de comprar productos para el cuidado femenino.

Muchas de las marcas que venden toallas higiénicas en Colombia ponen su atención en la publicidad, con el objetivo de generar conceptos que vendan mucho más. Sin embargo, Absorbentes de Colombia apunta a ideas totalmente distintas, busca calidad y transparencia que se traduzca en beneficios para las mujeres.

“Me dijeron que estaba loco, que no había espacio en el mercado, pero no busqué competir con los grandes, busqué hacerlo mejor que ellos y así creé mi propio éxito”, destacó Diego Cardona.