Los sueños, antídoto para superar las dificultades

Cuando tenía 8 años, Juan Pablo Lemus tuvo un problema en sus cuerdas vocales por un mal procedimiento médico mientras le trataban un dengue hemorrágico, desde entonces su voz es muy suave. “Me costó mucho aceptarme tal cual era, enfrentarme a la sociedad, siempre decía ‘¿qué pensarán de mí? Seguro se burlarán’, pero con el paso del tiempo aprendí a aceptarme y entendí que las dificultades solo están en la cabeza, depende de uno mismo contrarrestar el problema”, cuenta. Es por eso que hoy compite en tenis de campo, practica mountain bike, juega fútbol y acaba de terminar su primer semestre de Arquitectura en la Universidad de San Buenaventura, extensión Armenia.

A pesar de que en el colegio no se sentía capaz de exponer y prefería perder la nota a pararse frente al tablero, hoy es reconocido por sus profesores por su activa participación en clase y receptividad. “Es una persona muy creativa, con mucha capacidad para la arquitectura y la espacialización, pero lo que más resaltaría de él es la actitud”, afirma Andrés Gómez, profesor de Taller de Diseño I. Los profesores que trabajaron con Juan Pablo este semestre no tuvieron la necesidad de cambiar la disposición de sus clases por su capacidad diferente, pues en la Universidad de San Buenaventura todos son bienvenidos con sus talentos y competencias. La inclusión es una premisa de la institución, en la que tanto su personal docente como administrativo están convencidos de que cuando hay pasión todo es posible.

El buen rendimiento de Juan Pablo en la carrera no solo tiene que ver con el talante que desarrolló en su vida, también se debe a la comprensión de sus profesores, que tienen claro que no deben tratarlo diferente a los demás alumnos por su dificultad. Además, estudia algo que le apasiona: “Mejorar las condiciones de habitabilidad y cumplir los sueños de las personas a través del diseño es grandioso, me identifico mucho con la arquitectura porque para mí es vida, es como un nuevo comienzo”, expresa. Esto sumado a la buena relación que construyó con sus compañeros, a los que considera una segunda familia, le permitió conseguir con éxito la transición del colegio a la universidad y sobresalir.

El equilibrio entre la búsqueda de la excelencia académica y personal es una de las prioridades tanto de la facultad como de la Universidad de San Buenaventura. “La facultad de Artes Integradas de la Universidad de San Buenaventura tiene como premisa en su propuesta pedagógica, la persona como centro del proceso formativo, estando en primer lugar la formación para la vida. Por esta razón, la relación entre profesores y estudiantes es fundamental para el proyecto académico de formación” señala la decana, Sandra Elena Carrión. La Universidad, entendida como espacio seguro para la diversidad, es sin duda un lugar de desarrollo para todos los sueños y potencialidades.