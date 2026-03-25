Naturaleza, playa y equilibrio las bondades de morros park 2

El nuevo proyecto de la familia morros en Serena del Mar vuelve a poner en el centro dos grandes aspiraciones de quienes hoy buscan vivienda en Cartagena, vivir rodeados de naturaleza y a pocos pasos del mar. Un condominio donde estos dos elementos no compiten, sino que se complementan, por esta razón nació morros park 2 (mo | park 2).
Ubicado frente a la playa y articulado alrededor de un amplio parque central, este proyecto ha sido concebido como una comunidad donde el verde no es un accesorio, sino protagonista. Ofrece apartamentos de una, dos y tres alcobas desde $653 millones, pensados para familias, parejas e inversionistas que desean algo más que metros cuadrados, un entorno que invite a bajar el ritmo, a respirar profundo y a disfrutar con calma.
Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la consolidación de los desarrollos morros en Cartagena, reafirmando una visión de lujo sereno, elegante sin excesos, en armonía con el entorno y enfocado en el bienestar cotidiano.