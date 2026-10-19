Hacer las cosas sin prisa, pero sin pausa, fue uno de los principios que guiaron a Juan de Jesús Arcila Tamayo cuando fundó PILOTO en 1956. Desde ese momento, de manera continua, la compañía creció hasta posicionarse como referente en la industria gráfica colombiana. La empresa celebra siete décadas de trayectoria con la mirada puesta en el futuro. Su evolución ha estado marcada por distintas etapas: en 1970 incorporó procesos de impresión offset y tipografía; en los años ochenta exploró el mundo del empaque y, durante las décadas siguientes, amplió su trabajo hacia los sectores publicitario y comercial con cartón corrugado. PILOTO S.A.S., consolidó su especialización en el desarrollo de soluciones de empaque para industrias como alimentos, bebidas, cosméticos, farmacéutica y agroindustria. También fortaleció su papel como aliado de las marcas, con propuestas que integran diseño, funcionalidad e innovación. “Somos una empresa que, a pesar de tener 70 años, es muy joven. El relevo generacional se dio no solamente en la dirección de la compañía, sino en todas las áreas”, dice Luis Andrés Arcila Piedrahíta, gerente general de PILOTO S.A.S. La nueva planta en Guarne, de 7.000 metros cuadrados y con los más altos estándares ambientales y de calidad, forma parte del crecimiento y la proyección de la compañía. La historia continúa en manos de la familia de su fundador, Juan de Jesús Arcila Tamayo, y conserva el sello de un emprendimiento construido con pasión y perseverancia. Hoy, el desafío de PILOTO S.A.S., es seguir respondiendo a las necesidades de sus clientes y avanzar en el desarrollo de empaques sostenibles, un propósito que incorpora en su propuesta de valor. Un ejemplo en todos los ámbitos Juan de Jesús Arcila Tamayo (1932-2017) construyó su historia desde abajo: en 1956, con apenas 700 pesos, fundó PILOTO, tras trabajar como mensajero, operario de impresión y jefe de taller. Con esfuerzo, disciplina y visión hizo de aquel emprendimiento un referente de la industria gráfica colombiana. Entre sus frases célebres se recuerda siempre: “Hay que hacer las cosas bien y sin ningún pecado”. Y ese legado está demostrado día a día en PILOTO S.A.S., en donde sus enseñanzas quedaron plasmadas en una compañía sólida, familiar y con futuro.

Don Juan de Jesús Arcila Tamayo (QEPD) y su hijo, Luis Andrés Arcila Piedrahíta, gerente general de la compañía. Él asumió la dirección de los destinos de PILOTO S.A.S., desde 2009. Foto: Cortesía.

El viaje del empaque es una visión 360 grados del producto

PILOTO S.A.S., fortaleció, desde hace más de una década, su área de Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I). Una de las estrategias fundamentales para esa relación con los clientes es ‘El viaje del empaque’, que es una visión gráfica de 360 grados para entender mejor el producto que se les entrega, a qué se va a enfrentar y cómo les ayuda a fortalecer ese desarrollo. “Entendimos que estar más tiempo en la planta del cliente y comprender mejor su producto nos permitía fortalecer nuestros saberes, el conocimiento de la industria y el poder generar nuevas innovaciones”, comenta Ana María Salazar, directora de ID+I de PILOTO S.A.S.

Los altos estándares de calidad son una constante en todos los procesos de la compañía. Foto: Cortesía.

Un cambio pensado en los trabajadores

En 2019, la compañía proyectó el desarrollo de su nueva sede en un predio ubicado en Guarne, que cuenta con 7.000 metros cuadrados de área construida, distribuidos en cuatro niveles, y alberga tecnología de punta. Sus instalaciones cumplen con los más altos estándares y con la reglamentación ambiental aplicable. La nueva sede contará con la certificación EDGE. Por su parte, PILOTO cuenta desde hace más de cinco años con la certificación FSC® de cadena de custodia “El cambio se hizo para mejorar y tener una planta que entregue soluciones de la mejor calidad a clientes de sectores altamente regulados, como el alimentario y el farmacéutico, entre otros. Por eso, aspectos como la asepsia y la inocuidad son clave”, dice Juan Camilo Brand, director de Operaciones de PILOTO S.A.S. El traslado no se entiende sin la gente de PILOTO. Sus colaboradores han estado al tanto del proyecto y han acompañado cada etapa. Es fundamental que quienes han construido esta historia de 70 años sigan siendo parte del nuevo capítulo. Que varios trasladaran su casa a Guarne es una muestra de confianza que la compañía valora y que fortalece su compromiso de seguir creciendo junto a ellos. La sostenibilidad como premisa fundamental La sostenibilidad es un pilar de la planeación estratégica de PILOTO S.A.S., y, por supuesto, una parte esencial de su actividad industrial. Este compromiso se refleja en su Certificación FSC® de cadena de custodia, que permite dar seguimiento al origen de las materias primas forestales y respalda el abastecimiento responsable para contribuir a la protección de los bosques. La compañía también trabaja en el aprovechamiento de materiales y la reducción de residuos, como parte de su compromiso con una producción más responsable.

Los talentos que hacen grande la compañía Ver crecer a sus empleados de la mano de la empresa es una de las satisfacciones más grandes para la familia PILOTO S.A.S. Un ejemplo de este crecimiento compartido es el de William Alejandro Hoyos Montoya, quien lleva 13 años en la compañía. Inició en labores de descolillado y, posteriormente, pasó por los procesos de CTP, impresión, troquelado, colaminado y pegado. Gracias a su entrega y compromiso hoy es coordinador de producción. “Trabajar acá es una alegría y un orgullo muy grande. Lo agradezco cada día”, dice William. Historias como la de William reflejan un vínculo que se fortalece y trasciende el trabajo. Detrás de cada colaborador hay una familia, sueños y esfuerzos que también forman parte de la historia de PILOTO. “Nos llena de orgullo ver crecer a nuestros colaboradores y compartir sus logros. Conocer a quienes hacen parte de PILOTO también es acercarnos a sus familias y comprender lo que es importante en sus vidas. Ese vínculo es uno de los mayores motivos para celebrar estos 70 años”, expresa María Alejandra Robledo, directora de Gestión Humana y Comunicaciones.

William Alejandro Hoyos es un ejemplo del compromiso de los trabajadores de PILOTO S.A.S. Foto: Cortesía.