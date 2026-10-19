Hacer las cosas sin prisa, pero sin pausa, fue uno de los principios que guiaron a Juan de Jesús Arcila Tamayo cuando fundó PILOTO en 1956. Desde ese momento, de manera continua, la compañía creció hasta posicionarse como referente en la industria gráfica colombiana.
La empresa celebra siete décadas de trayectoria con la mirada puesta en el futuro. Su evolución ha estado marcada por distintas etapas: en 1970 incorporó procesos de impresión offset y tipografía; en los años ochenta exploró el mundo del empaque y, durante las décadas siguientes, amplió su trabajo hacia los sectores publicitario y comercial con cartón corrugado.
PILOTO S.A.S., consolidó su especialización en el desarrollo de soluciones de empaque para industrias como alimentos, bebidas, cosméticos, farmacéutica y agroindustria. También fortaleció su papel como aliado de las marcas, con propuestas que integran diseño, funcionalidad e innovación.
“Somos una empresa que, a pesar de tener 70 años, es muy joven. El relevo generacional se dio no solamente en la dirección de la compañía, sino en todas las áreas”, dice Luis Andrés Arcila Piedrahíta, gerente general de PILOTO S.A.S.
La nueva planta en Guarne, de 7.000 metros cuadrados y con los más altos estándares ambientales y de calidad, forma parte del crecimiento y la proyección de la compañía.
La historia continúa en manos de la familia de su fundador, Juan de Jesús Arcila Tamayo, y conserva el sello de un emprendimiento construido con pasión y perseverancia.
Hoy, el desafío de PILOTO S.A.S., es seguir respondiendo a las necesidades de sus clientes y avanzar en el desarrollo de empaques sostenibles, un propósito que incorpora en su propuesta de valor.
Un ejemplo en todos los ámbitos
Juan de Jesús Arcila Tamayo (1932-2017) construyó su historia desde abajo: en 1956, con apenas 700 pesos, fundó PILOTO, tras trabajar como mensajero, operario de impresión y jefe de taller. Con esfuerzo, disciplina y visión hizo de aquel emprendimiento un referente de la industria gráfica colombiana. Entre sus frases célebres se recuerda siempre: “Hay que hacer las cosas bien y sin ningún pecado”. Y ese legado está demostrado día a día en PILOTO S.A.S., en donde sus enseñanzas quedaron plasmadas en una compañía sólida, familiar y con futuro.