Una persona o una empresa descubre que aparece en una noticia negativa, una base de datos de riesgo o un proceso de screening. Poco después, una operación bancaria se retrasa, un potencial socio solicita documentación adicional o un inversor plantea nuevas preguntas.
La reacción inmediata puede ser buscar una solución rápida: eliminar el resultado, modificar el perfil, publicar contenido positivo o solicitar que la alerta desaparezca.
Andrea Baggio, CEO EMEA de ReputationUP, firma internacional especializada en monitorización, análisis y gestión de la reputación digital y financiera de empresas, profesionales y ejecutivos, plantea un enfoque distinto: la reputación financiera debe gestionarse mediante evidencia, no mediante atajos.La información reputacional puede influir en la percepción de un banco, un fondo, un family office o un equipo de compliance. Sin embargo, no es equivalente al análisis crediticio, al KYC, al AML ni a la decisión final de una entidad financiera.