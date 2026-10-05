La Clínica de Especialidades Oftalmológicas CEO incorporó a su plataforma tecnológica la Suite Refractiva ZEISS, con los equipos MEL 90 y VISUMAX 800, dos sistemas de tecnología alemana destinados a realizar procedimientos láser para corregir miopía, presbicia, hipermetropía y astigmatismo, con tratamientos personalizados según las características de cada paciente.

MEL 90 es un láser excímer que remodela la córnea para conseguir que la luz enfoque correctamente dentro del ojo. Su tecnología permite realizar tratamientos rápidos y personalizados de acuerdo con la graduación y las características visuales de cada paciente.



Por su parte, VISUMAX 800 es un láser de femtosegundos que permite realizar procedimientos como SMILE pro, una técnica mínimamente invasiva que corrige determinados defectos visuales mediante una pequeña incisión en la córnea. También permite realizar FemtoLASIK, aportando precisión y rapidez en una de las etapas de este procedimiento.

La combinación de ambos equipos amplía las alternativas disponibles y permite al especialista determinar el procedimiento más adecuado para cada caso.

La nueva plataforma también incorpora PRESBYOND Laser Blended Vision, desarrollada por ZEISS para tratar la presbicia en pacientes seleccionados. Esta condición, que suele aparecer después de los 40 años, dificulta la visión de cerca. La institución cuenta actualmente con el único equipo en Antioquia que permite realizar este procedimiento. Hasta el 31 de octubre, CEO tendrá tarifas especiales y valoración gratuita para todos sus pacientes.



Innovación con respaldo internacional

La llegada de la Suite Refractiva ZEISS fortalece el proceso de innovación y calidad de Clínica CEO, que desde 2026 es la primera del mundo en obtener la doble acreditación del nuevo Programa Integrado de Global Healthcare Accreditation (GHA-USA). Este reconocimiento avala estándares mundiales en atención en salud, turismo en salud y en experiencia y seguridad del paciente.

A esto se le suma la incorporación de tecnología alemana y de los especialistas en cirugía refractiva.