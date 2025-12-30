El detrás de cámaras del corto protagonizado por J Balvin ofrece una mirada detallada al proceso creativo y técnico detrás de una producción audiovisual de gran escala que apostó por el lenguaje cinematográfico para contar una historia simbólica y emocional.

El material revela cómo una idea concebida desde el guion se transformó en una puesta en escena compleja, que involucró a más de cien actores, un equipo técnico de más de 150 personas y meses de preparación. Desde la construcción artesanal del vestuario hasta la planificación de escenas de alto riesgo, cada decisión respondió a una narrativa cuidadosamente diseñada.

La figura del circo, los movimientos coreografiados y la precisión técnica de cada toma funcionan como una metáfora visual que articula el mensaje del corto, donde el trabajo colectivo resulta fundamental para que cada escena cobre sentido.

Más allá del resultado final, el making documenta el rigor, la coordinación y la dimensión humana que hay detrás de una producción que buscó trascender el formato publicitario y conectar con el espectador desde una lectura más profunda.

