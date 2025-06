Los 8 ataques de Petro a Medellín y Antioquia en su polémico discurso de la “paz urbana”

Más de dos horas duró el discurso del presidente Gustavo Petro desde una tarima en la plazoleta de La Alpujarra en Medellín el sábado pasado. Estuvo rodeado ya no solo de algunos de sus aliados más polémicos —Daniel Quintero, Armando Benedetti, Isabel Zuleta y León Fredy Muñoz, entre otros– sino de líderes de bandas criminales que están detenidos en la cárcel de Itagüí, pero que fueron movilizados en buses del Inpec para asistir, supuestamente, a la “celebración” de la aprobación de la reforma laboral; en el fondo, la verdadera razón del encuentro fue el relanzamiento de “Un pacto por la paz urbana en Medellín”, una especie de proceso de paz sin claridades jurídicas a corto plazo.

Durante el discurso, el Presidente hizo varias referencias contra el alcalde Federico Gutiérrez. Ignorando cualquier tipo de saludo protocolario, el jefe de Estado empezó de manera hostil su intervención: “Un saludo especial a todas y todos los antioqueños. Ahora a la colombianidad. Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí. Vamos allá, mamola. El Presidente va donde quiera porque es el jefe del Estado por el voto popular. Yo no le tengo miedo. No amenace”.

Y agregó: “Creyó que toda Antioquía estaba en mi contra, y yo ya me temo que la mayoría no está en mi contra”. Pero las encuestas recientes y la faltan de convocatoria en las calles dicen lo contrario. Sin contar con que en la concentración de La Alpujarra hay denuncias de traslado de personas de fuera de Medellín y de entrega de refrigerios y otros apoyos para una convocatoria que no parece ser orgánica, según videos.

El mandatario local, que compitió en las elecciones de 2022 contra Petro, le dedicó varios mensajes en la red social X: “No crea que no nos hemos dado cuenta de que estos son distractores para cumplir con su plan inicial: hacer una constituyente que le permita perpetuarse en el poder y acabar con Colombia. No se lo vamos a permitir”.