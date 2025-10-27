10 animales fueron afectados por casos de maltrato animal en Medellín: uno murió por un procedimiento mal hecho y sin normas de salubridad

Por dos casos de maltrato animal, que implicaron a 10 caninos, la Fiscalía imputó cargos a dos mujeres y un hombre por hechos ocurridos en el nororiente de Medellín. En uno de los casos, un perro de raza peligrosa murió en un procedimiento irregular, mientras que en el otro hecho encontraron a nueve caninos en paupérrimas condiciones.
Los tres procesados por estos hechos fueron imputados por el delito de maltrato animal y ninguno de ellos aceptó los cargos por los hechos ocurridos en los barrios Popular (comuna 1) y El Sinaí (comuna 2) entre 2023 y 2024, según informaron desde el ente acusador.