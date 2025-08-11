100 años de magnicidios, 100 años de soledad

El 15 de octubre de 1914, el médico Luis Zea Uribe se encontraba en una casa en el centro de Bogotá tratando de contener la hemorragia que brotaba de las heridas del general Rafael Uribe Uribe, uno de los líderes más importantes de la historia del liberalismo en Colombia. La crónica que escribió tras atender por varias horas al general que participó en tres guerras civiles y luego se convirtió en un pacifista, parece el espejo de la tragedia que se repite cada tanto en Colombia, incluso hoy.
“El general Uribe estaba recostado en las almohadas en desorden, y daba la impresión de un hombre a quien se hubiese metido de cabeza en una tina de sangre (...) en la calle se apretujaba la multitud conmovida y nerviosa y de tiempo en tiempo surgían gritos de ‘¡Viva el general Rafael Uribe Uribe!””, escribió Zea días después. Lamentablemente, esa historia de los líderes políticos censurados por la muerte no termina. Siguió después de Uribe, Jorge Eliécer Gaitán asesinado en 1948 en el centro, en las mismas calles que 34 años antes no daban crédito a lo que pasó cuando dos hombres atacaron a machete al general Uribe. Es como si en Colombia cada 30 años un líder estuviera condenado a morir para el triunfo oscuro de la violencia.